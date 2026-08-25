Seguro Social investiga registros de salarios y cuotas tras alerta de una asegurada

La Caja de Seguro Social (CSS) comenzó una investigación interna para esclarecer el caso de una asegurada que, al consultar su historial en la plataforma Mi Retiro Seguro, detectó registros de salarios y cuotas correspondientes a una entidad en la que asegura nunca haber laborado.
La institución informó que se encuentra verificando la situación para determinar cómo se generaron estos registros y establecer las responsabilidades que correspondan.
La CSS también señaló que colaborará con las autoridades competentes y presentará las denuncias respectivas si se confirma la posible comisión de un delito.
Mi Retiro Seguro fue habilitada como una herramienta de transparencia que permite a los asegurados consultar en tiempo real el registro de sus cuotas y aportes obrero-patronales. Según la CSS, el acceso directo a esta información ha permitido detectar inconsistencias y facilitar su revisión oportuna, especialmente en relación con las prestaciones a las que tienen derecho los asegurados.
Ante este caso, la institución exhortó a los afiliados a revisar periódicamente su historial mediante Mi Caja Digital y reportar cualquier discrepancia que encuentren en sus registros.
La CSS destacó que el objetivo de estas plataformas digitales es precisamente brindar a los asegurados acceso directo a la información que sustenta sus prestaciones, así como facilitar la detección temprana de posibles irregularidades.
La entidad aseguró que continuará fortaleciendo sus sistemas digitales y mecanismos de control para proteger los derechos de los asegurados y garantizar la integridad de la información registrada.
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