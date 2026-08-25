Operación Secuela: aprehenden a 13 personas por presunto pandillerismo en Río Abajo, Pacora y San Miguelito

Funcionarios de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita lideró la operación Secuela, la cual permitió la aprehensión de 13 personas, hasta el momento, presuntamente vinculadas con el delito de pandillerismo.

El operativo se realizó en conjunto con agentes de la Dirección de Investigación Judicial y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional, mediante acciones desarrolladas en distintos puntos de Río Abajo, Pacora y San Miguelito.

De acuerdo con la información proporcionada por la Procuraduría General de la Nación, esos sectores eran utilizados por la estructura delictiva investigada para mantener control y desarrollar sus actividades.

La investigación que dio origen a la operación Secuela comenzó en 2025, con el objetivo de identificar y desarticular una presunta estructura criminal cuyos integrantes estarían relacionados con diferentes hechos delictivos, entre ellos homicidios.

Durante la operación se realizaron más de 30 diligencias judiciales para ubicar a presuntos miembros de la organización y recopilar indicios relacionados con la investigación que adelanta la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita.

En los allanamientos y diligencias efectuadas por las autoridades fueron encontrados dinero en efectivo y equipos tecnológicos, elementos que serán incorporados a la investigación correspondiente.

La Procuraduría indicó que las acciones forman parte de su compromiso de ejercer la acción penal ante los tribunales de justicia, respetando los derechos de los ciudadanos y actuando conforme a la Constitución y las leyes de Panamá.

Las personas aprehendidas deberán enfrentar las diligencias judiciales correspondientes, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para determinar su presunta responsabilidad y establecer si existen más integrantes vinculados a esta estructura criminal.