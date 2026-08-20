Operación Harpía: Aprehenden a presuntos pandilleros que reclutaban a menores en San Miguelito

Siete personas fueron aprehendidas hasta el momento durante la operación Harpía, desarrollada por funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, en conjunto con agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial y la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional.

Las diligencias se realizaron en Valle de Urracá y otros puntos del distrito de San Miguelito, como parte de una investigación por la presunta vinculación de estas personas con el delito de pandillerismo.

Durante los operativos, las autoridades ubicaron indicios que estarían relacionados con la investigación, entre ellos un arma de fuego tipo fusil y presunta sustancia ilícita.

De acuerdo con la investigación, la operación Harpía tiene como objetivo desarticular un grupo criminal presuntamente vinculado con homicidios registrados principalmente durante 2025 y 2026, además de casos relacionados con el porte ilegal de armas de fuego y delitos relacionados con drogas.

Las autoridades también investigan señalamientos según los cuales integrantes del grupo amenazarían y atacarían a menores de edad con el propósito de incorporarlos a la organización criminal.

La Procuraduría General de la Nación informó que, en las próximas horas, las personas aprehendidas serán llevadas ante los Tribunales de Garantías, donde el fiscal a cargo realizará las peticiones correspondientes.