Suscripciones de ‘software’ entrarían en la propuesta para ampliar el ITBMS

Los servicios de suscripción de software también estarían contemplados en el proyecto de ley que busca modificar el Código Fiscal para ampliar el cobro del 7% del Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS) a servicios digitales, según dio a conocer Fausto Fernández, viceministro de Finanzas.
En una entrevista con Telemtro Reporta, señaló que la propuesta no se limitaría a plataformas digitales conocidas, sino que también abarcaría programas y servicios de software que actualmente son contratados mediante la nube.
El viceministro señaló que, años atrás, la compra de un programa informático se realizaba de manera física y estaba sujeta al pago del 7% de ITBMS. Sin embargo, con el cambio hacia los servicios de nube, este tipo de consumo dejó de estar contemplado de manera clara en el Código Fiscal.
“El software, que utilizamos todos los días para nuestros trabajos, para nuestras cosas del día a día, están sujetas a pagar ese 7%”.
Según el funcionario, algunas empresas de servicios digitales incluso se han acercado a las autoridades para plantear mecanismos que les permitan cumplir con sus obligaciones tributarias.
La propuesta también contempla que el cobro pueda realizarse mediante las tarjetas utilizadas para efectuar compras digitales. Fernández aclaró que la retención no recaería directamente en Visa o Mastercard, sino que sería responsabilidad del banco emisor de la tarjeta, en coordinación con las autoridades para identificar las operaciones sujetas al impuesto.
El funcionario indicó que la medida también tendría que contemplar otros mecanismos de pago utilizados para adquirir servicios digitales.
En el caso de plataformas, como PayPal y los pagos mediante criptomonedas, Fernández sostuvo que técnicamente también deberían estar sujetos al impuesto, al tratarse de medios utilizados para realizar pagos.
Sobre las criptomonedas, explicó que Panamá todavía trabaja en un marco regulatorio para este tipo de activos, pero consideró necesario establecer reglas debido a que ya forman parte de las alternativas de pago utilizadas actualmente.
“Poco a poco iremos, sobre la marcha, haciendo esas gestiones con estas empresas, porque, al final, sí debe hacerse. Recordemos que las criptomonedas son un medio de pago, al igual que una tarjeta de crédito. Ahorita mismo no tenemos una normativa en Panamá sobre criptomonedas; estamos trabajando en una (...), pero técnicamente si se puede pagar en criptomonedas también son agentes de retención, porque eso es un medio de pago, no es una actividad comercial distinta”, añadió.
Fernández destacó que el universo incluye también los servicios de software por suscripción que son utilizados diariamente por empresas y consumidores.
La iniciativa forma parte de los cambios que el Gobierno busca introducir al Código Fiscal para actualizar las reglas tributarias frente al crecimiento de la economía digital y nuevas modalidades de consumo.
El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a.m., hora local, y tuvo una profundidad estimada de 76 kilómetros
El Gobierno de Perú moverá todos los días feriados a los viernes para así potenciar el turismo interno y mejorar la productividad, informó el ministro...
La exmagistrada colombiana habla sobre el rol de contrapeso del periodismo, el derecho al olvido, reformas constitucionales y los desafíos de nuevas tecnologías...