Suscripciones de ‘software’ entrarían en la propuesta para ampliar el ITBMS

Los servicios de suscripción de software también estarían contemplados en el proyecto de ley que busca modificar el Código Fiscal para ampliar el cobro del 7% del Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS) a servicios digitales, según dio a conocer Fausto Fernández, viceministro de Finanzas.

En una entrevista con Telemtro Reporta, señaló que la propuesta no se limitaría a plataformas digitales conocidas, sino que también abarcaría programas y servicios de software que actualmente son contratados mediante la nube.

El viceministro señaló que, años atrás, la compra de un programa informático se realizaba de manera física y estaba sujeta al pago del 7% de ITBMS. Sin embargo, con el cambio hacia los servicios de nube, este tipo de consumo dejó de estar contemplado de manera clara en el Código Fiscal.

“El software, que utilizamos todos los días para nuestros trabajos, para nuestras cosas del día a día, están sujetas a pagar ese 7%”.

Según el funcionario, algunas empresas de servicios digitales incluso se han acercado a las autoridades para plantear mecanismos que les permitan cumplir con sus obligaciones tributarias.