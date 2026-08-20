Gobierno plantea cerrar el BHN antes de 2028: así funcionaría el modelo con la Caja de Ahorros y asociación público-privada

El proyecto de ley No. 662 establece un proceso de cierre progresivo del Banco Hipotecario Nacional (BHN), que deberá culminar a más tardar el 31 de diciembre de 2027, y plantea que parte de sus operaciones sean reemplazadas mediante esquemas de Asociación Público-Privada (APP).

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Jaime Jované, presentó el pasado 18 de agosto ante el pleno de la Asamblea Nacional la iniciativa que establece el cierre progresivo y definitivo de las operaciones del BHN, entidad creada en 1973.

La propuesta fue remitida a la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal para su primer debate y busca transformar el modelo institucional y financiero utilizado para atender las necesidades de vivienda social en Panamá.

Uno de los principales cambios planteados es separar las funciones que actualmente concentra el BHN. El Miviot asumiría la rectoría de las políticas de vivienda social, mientras que la Caja de Ahorros absorbería las funciones relacionadas con el financiamiento hipotecario.

El proyecto establece que la reorganización comenzará una vez que la ley sea promulgada y tendrá como fecha límite el 31 de diciembre de 2027.

Para ejecutar el proceso se crearía un Comité de Transición, integrado por representantes del Miviot, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Caja de Ahorros y la Contraloría General de la República.

Durante este período deberán trasladarse las funciones del banco, gestionarse la cartera de clientes y completarse las acciones administrativas necesarias para concretar su cierre.

De esta manera, el Gobierno plantea que el BHN deje de operar antes de que finalice 2027, siempre que el proyecto sea aprobado por la Asamblea Nacional y posteriormente sancionado.

Uno de los componentes centrales de la propuesta es que el Miviot pueda desarrollar proyectos habitacionales mediante esquemas de colaboración público-privada (CPP), conocidos también como APP.

La iniciativa contempla que el Estado pueda participar financieramente en proyectos destinados a la construcción y al alquiler social, aunque establece un límite: la participación financiera estatal no podrá superar el 49 % del financiamiento.

El objetivo es utilizar mecanismos de colaboración con el sector privado para ampliar la capacidad de desarrollo de proyectos de vivienda sin que el Estado tenga que asumir directamente la totalidad de la inversión.

El Miviot también tendría entre sus responsabilidades la planificación territorial, el diseño y ejecución de programas de vivienda de interés social y la administración de subsidios habitacionales.

El proyecto de ley propone además la creación de la Dirección del Fondo de Vivienda Nacional, adscrita al Miviot.

Esta nueva estructura tendría, entre otras funciones, recomendar y administrar subsidios para viviendas de interés social, cubrir diferenciales relacionados con tasas de interés preferencial y gestionar terrenos destinados al desarrollo urbano y a la legalización de asentamientos.

También podría identificar, adquirir, permutar o expropiar terrenos necesarios para desarrollar proyectos habitacionales.

La Dirección tendría además la responsabilidad de promover mecanismos de colaboración público-privada para proyectos de construcción y alquiler social.

Mientras el Miviot concentraría las funciones de política pública y desarrollo habitacional, la Caja de Ahorros asumiría las actividades relacionadas con el financiamiento hipotecario y la administración crediticia.

La transferencia de la cartera de clientes del BHN no significaría una fusión bancaria.

Según la propuesta, las operaciones transferidas deberán manejarse bajo un régimen especial, con estados financieros y reservas independientes, para mantener separadas estas operaciones de las demás actividades de la Caja de Ahorros.

La iniciativa también incorpora un mecanismo para facilitar la titulación de viviendas ocupadas por personas que aparecen registradas como ocupantes o prestatarios en las bases de datos del BHN y que todavía no cuentan con un título de propiedad inscrito.

El Miviot estaría facultado para adjudicar directamente, mediante resolución, viviendas unifamiliares o multifamiliares a los beneficiarios que cumplan con los requisitos establecidos.

Las resoluciones serían enviadas al Registro Público para su inscripción de forma gratuita y expedita.

Además, el procedimiento no exigiría presentar paz y salvo del impuesto de inmueble, tasa de aseo ni servicio de agua potable.

El proyecto también establece medidas para los trabajadores del BHN durante el proceso de cierre.

El artículo 18 contempla el pago de las prestaciones laborales correspondientes, conforme a lo establecido en la Ley de Presupuesto. Esta disposición exceptúa al gerente y al subgerente general de la entidad.

De acuerdo con la exposición del proyecto, la eliminación progresiva del BHN responde a la intención de actualizar el modelo institucional y financiero de la vivienda social, reducir costos operativos y evitar la duplicidad de funciones dentro del Estado.

La propuesta plantea, en esencia, un nuevo esquema: el Miviot manejaría la política de vivienda y los proyectos habitacionales, mientras que la Caja de Ahorros asumiría el componente financiero.