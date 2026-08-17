Ejecutivo presenta proyecto de ley para ordenar el cierre del Banco Hipotecario Nacional antes de 2027

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, presentó la tarde de este lunes 17 de agosto ante el pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley impulsado por el presidente José Raúl Mulino que establece el cierre ordenado del Banco Hipotecario Nacional (BHN), proceso que deberá culminar a más tardar el 31 de diciembre de 2027.

Durante su intervención, Jované explicó que el proceso de cierre comenzará una vez sea promulgada la ley y contempla una serie de mecanismos para garantizar la transición de las funciones, activos y programas que actualmente administra el BHN.

Uno de los principales componentes del proyecto es la creación de un Comité de Transición, encargado de coordinar los trámites necesarios para ejecutar el cierre del banco.

Este comité estará integrado por representantes del:

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

Ministerio de Economía y Finanzas.

Caja de Ahorros.

Contraloría General de la República.

Además, se elaborará un Plan de Transición Institucional, que deberá ser aprobado por el Órgano Ejecutivo.

El proyecto plantea una redistribución de las funciones que actualmente desarrolla el Banco Hipotecario Nacional.

De acuerdo con la explicación del ministro, al Miviot corresponderá la rectoría de las políticas de vivienda, los subsidios, los programas de interés social, así como la planificación y articulación territorial.

Por su parte, la Caja de Ahorros asumirá funciones relacionadas con el financiamiento hipotecario, la administración crediticia y los productos financieros.

Jované aclaró que las carteras serán manejadas por separado y que esta transferencia de funciones no implicará una fusión bancaria.

El proyecto también contempla la creación de la Dirección del Fondo de Vivienda Nacional, adscrita al Miviot y coordinada por el ministro.

Esta nueva estructura tendrá entre sus responsabilidades la administración de subsidios y garantías hipotecarias, la identificación de tierras, la regulación de asentamientos y la coordinación de proyectos de vivienda mediante alianzas público-privadas.

La iniciativa permitirá además la participación de entidades privadas en la construcción de viviendas de interés social.

En estos proyectos, la participación estatal no podrá superar el 49%, mientras que los aportes públicos serán canalizados mediante fideicomisos administrados por la Caja de Ahorros.

Otro de los puntos contemplados en el proyecto establece que los bienes del Banco Hipotecario Nacional, incluidos aquellos heredados de instituciones como el Instituto de Fomento Hipotecario, el Instituto de Vivienda y Urbanismo y otras entidades vinculadas al desarrollo habitacional, pasarán a constituirse como bienes de la Nación.

Estos activos quedarán adscritos al Miviot y tendrán como destino exclusivo el desarrollo de proyectos habitacionales de interés social.

El ministro también explicó que el Miviot podrá adjudicar, mediante resolución, determinados inmuebles ocupados que no cuenten con título inscrito, registrando el saldo adeudado como una hipoteca.

Asimismo, las viviendas multifamiliares podrán ser inscritas bajo el régimen de propiedad horizontal.

La propuesta establece además que los trámites registrales relacionados con estas operaciones serán gratuitos y no requerirán paz y salvo de inmueble, aseo, agua ni alcantarillado nacional, según explicó Jované ante los diputados.

Finalmente, el proyecto de ley contempla la derogación integral de la Ley 123 de 2013 y del artículo 21 de la Ley 24 de 2014.

El ministro sostuvo ante el pleno que el objetivo de la iniciativa es establecer un proceso de cierre ordenado del Banco Hipotecario Nacional, al tiempo que se redistribuyen sus funciones y se mantienen mecanismos para atender las políticas de vivienda de interés social.