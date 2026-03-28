Banco Hipotecario descarta fusión formal con la Caja de Ahorros

El gerente general del Banco Hipotecario de Panamá (BHP), Alberto Ortega, explicó a La Estrella de Panamá que actualmente la entidad se encuentra en un proceso de reestructuración legal, acompañado por la Caja de Ahorros (CA) en calidad de asesor técnico. “Estamos haciendo un proceso de reestructuración de la ley y en ese proceso pues estamos adelante”, señaló.

Ortega precisó que no existe una fusión formal entre ambas instituciones, sino un acompañamiento de la CA en el marco de los cambios normativos que se adelantan. “No hay una fusión como tal. La CA nos presta un servicio de asesoramiento, de acompañamiento en este tema de la reestructuración del banco. Una vez finalizado eso, entonces estamos en el proceso junto con el Ejecutivo de hacer unos cambios en la ley”, indicó.

Respecto a los plazos para la aprobación de las modificaciones legales, el gerente general sostuvo que aún no existe una fecha definida. “Todavía no lo tenemos”, sostuvo.

Tras cumplir su primer año de gestión, el presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció la decisión de fusionar varios bancos estatales, como una estrategia para hacer más eficiente el Estado. Por lo tanto, el BHN será un instituto dentro de la CA para fomentar los programas de vivienda.

Sin embargo, la CA no asumirá la morosidad crediticia que maneja el Banco Hipotecario Nacional (BHN), que se encuentra alrededor del 90 %, pese a que ambas entidades se encuentren en un proceso de integración, así lo confirmó el gerente general de la CA, Andrés Farrugia.

Farrugia explicó que tras las evaluaciones preliminares han detectado que el BHN se maneja con una cartera crediticia de alrededor de $250 millones con una morosidad “que les da poca capacidad de maniobra”.

Reconoció que deberán buscar la forma de sacarle el retorno a los recursos que el Estado dio, en su momento, para brindar condiciones de viviendas, pero que luego no se cumplieron con el retorno que se tenía que dar al Estado.