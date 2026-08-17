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Panamá y el mundo: las noticias que están marcando este lunes 17 de agosto

Estas son las noticias que marcaron la agenda de Panamá y el mundo este lunes 17 de agosto.
Estas son las noticias que marcaron la agenda de Panamá y el mundo este lunes 17 de agosto. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 17/08/2026 18:00
Clima, seguridad, educación y una inesperada noticia internacional marcaron la agenda informativa de este lunes.

La jornada informativa de este lunes 17 de agosto estuvo marcada por temas relacionados con el clima, medidas de seguridad, educación, asuntos institucionales y una noticia que generó conmoción en el ámbito internacional.

-En Panamá, las condiciones meteorológicas mantienen la atención de las autoridades. El país enfrentará varios días de lluvias, tormentas eléctricas y condiciones atmosféricas inestables debido al paso de la onda tropical número 35, ubicada actualmente sobre Colombia, además del alto contenido de humedad presente en el territorio nacional.

-El Ministerio de Educación (Meduca) recordó que las clases permanecerán suspendidas este martes 18 de agosto en la región de Ño Kribo, debido a las condiciones meteorológicas adversas que afectan diferentes sectores de la comarca Ngäbe Buglé.

-La Alcaldía de San Miguelito estableció medidas temporales de control y prevención en cuatro corregimientos considerados zonas de intervención prioritaria. Se trata de Belisario Frías, Belisario Porras, Arnulfo Arias y Omar Torrijos, donde las autoridades buscan reforzar las acciones ante los niveles de incidencia delictiva y situaciones que afectan la convivencia ciudadana, especialmente durante las horas nocturnas.

-El Banco Hipotecario Nacional (BHN) también estuvo entre los temas destacados. Su gerente general, Alberto Ortega, confirmó que la entidad mantendrá sus operaciones hasta el 31 de diciembre de 2027.

-Una de las noticias que causó mayor impacto fue el fallecimiento de la actriz estadounidense Hayden Panettiere, reconocida por sus papeles en producciones como Héroes, Triunfos robados y Nashville. La actriz murió a los 36 años. Hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa de su fallecimiento.

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