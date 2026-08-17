Onda tropical No.35 golpea a Panamá con intensas lluvias, tormentas y riesgo de inundaciones

Panamá tendrá varios días de lluvias, tormentas eléctricas y condiciones atmosféricas inestables debido al paso de la onda tropical N°35, actualmente ubicada sobre Colombia, y al alto contenido de humedad presente en el país.
El Instituto de Metereología e Hidrología de Panamá (Imhpa) pronostica aguaceros de variada intensidad, mientras que el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) extendió el aviso de prevención por lluvias y tormentas hasta las 11:59 p.m. del miércoles 19 de agosto.
Las autoridades advierten que estas condiciones podrían provocar crecidas repentinas de ríos y quebradas, inundaciones, deslizamientos de tierra y caída de árboles, principalmente en sectores vulnerables.
Durante la mañana se registraron lluvias dispersas en la región Oriental, la zona Metropolitana del Pacífico, la vertiente del Caribe y las costas de la península de Azuero.
La actividad podría intensificarse durante la tarde. La meteoróloga del IMHPA, Julissa Rivera, explicó que se prevén aguaceros dispersos de moderados a fuertes, acompañados de actividad eléctrica, principalmente en la cordillera Central.
En otras zonas del país también podrían registrarse lluvias aisladas y dispersas.
Durante la noche, los aguaceros de moderados a fuertes y con actividad eléctrica se concentrarían principalmente en la zona marítima del Pacífico y podrían avanzar hacia el sur de Veraguas, el este de Panamá y las costas de Darién.
También se esperan lluvias aisladas en sectores del Oriente y Occidente de la vertiente del Caribe, además de áreas de Chiriquí, Coclé, Panamá y Panamá Oeste.
De acuerdo con Sinaproc, los mayores acumulados de lluvia se esperan en Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé, zonas montañosas de Chiriquí, norte y sur de Veraguas, sur de Los Santos, este de Panamá, Guna Yala, Emberá Wounaan, Darién y Panamá Norte y Centro.
La entidad señaló que en la región Oriental y gran parte de las regiones central y occidental los suelos presentan una saturación superior al 65 %, condición que aumenta la posibilidad de que suban los niveles de los ríos y se produzcan deslizamientos.
El escenario también contempla ráfagas de viento, crecidas repentinas de ríos y quebradas, inundaciones y caída de árboles u otros objetos en áreas vulnerables.
Las condiciones adversas también se mantendrán en las zonas marítimas. El IMHPA mantiene condiciones de advertencia en el Oriente y Occidente del Caribe debido al oleaje, mientras que en el Golfo de Panamá se esperan condiciones de mar picado.
Ante este panorama, Sinaproc pidió a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar cruzar ríos, quebradas o áreas inundadas, tanto a pie como en vehículos, y alejarse de zonas propensas a deslizamientos, inundaciones y caída de árboles.
También recomendó extremar las precauciones durante las tormentas eléctricas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas de viento y suspender actividades acuáticas mientras persistan las condiciones adversas.
El personal de Sinaproc mantiene el monitoreo de ríos, quebradas y sectores vulnerables ante posibles inundaciones.
Las temperaturas máximas estarán entre 20 °C y 24 °C en la cordillera Central, mientras que en el resto del país oscilarán entre 27 °C y 30 °C.
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