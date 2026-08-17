Onda tropical No.35 golpea a Panamá con intensas lluvias, tormentas y riesgo de inundaciones

Panamá tendrá varios días de lluvias, tormentas eléctricas y condiciones atmosféricas inestables debido al paso de la onda tropical N°35, actualmente ubicada sobre Colombia, y al alto contenido de humedad presente en el país. El Instituto de Metereología e Hidrología de Panamá (Imhpa) pronostica aguaceros de variada intensidad, mientras que el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) extendió el aviso de prevención por lluvias y tormentas hasta las 11:59 p.m. del miércoles 19 de agosto. Las autoridades advierten que estas condiciones podrían provocar crecidas repentinas de ríos y quebradas, inundaciones, deslizamientos de tierra y caída de árboles, principalmente en sectores vulnerables.

Lluvias desde la mañana

Durante la mañana se registraron lluvias dispersas en la región Oriental, la zona Metropolitana del Pacífico, la vertiente del Caribe y las costas de la península de Azuero. La actividad podría intensificarse durante la tarde. La meteoróloga del IMHPA, Julissa Rivera, explicó que se prevén aguaceros dispersos de moderados a fuertes, acompañados de actividad eléctrica, principalmente en la cordillera Central. En otras zonas del país también podrían registrarse lluvias aisladas y dispersas. Durante la noche, los aguaceros de moderados a fuertes y con actividad eléctrica se concentrarían principalmente en la zona marítima del Pacífico y podrían avanzar hacia el sur de Veraguas, el este de Panamá y las costas de Darién. También se esperan lluvias aisladas en sectores del Oriente y Occidente de la vertiente del Caribe, además de áreas de Chiriquí, Coclé, Panamá y Panamá Oeste.

Estas son las zonas con mayor riesgo

De acuerdo con Sinaproc, los mayores acumulados de lluvia se esperan en Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé, zonas montañosas de Chiriquí, norte y sur de Veraguas, sur de Los Santos, este de Panamá, Guna Yala, Emberá Wounaan, Darién y Panamá Norte y Centro. La entidad señaló que en la región Oriental y gran parte de las regiones central y occidental los suelos presentan una saturación superior al 65 %, condición que aumenta la posibilidad de que suban los niveles de los ríos y se produzcan deslizamientos. El escenario también contempla ráfagas de viento, crecidas repentinas de ríos y quebradas, inundaciones y caída de árboles u otros objetos en áreas vulnerables.

El mal tiempo también llegará al mar