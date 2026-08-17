Vistas presupuestarias 2027 arrancan en la Asamblea: estas son las entidades citadas

La mañana de este lunes 17 de agosto iniciaron las vistas presupuestarias en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, un proceso durante el que entidades gubernamentales se presentan ante la comisión para defender los presupuestos que solicitan para 2027.

La primera institución en presentarse a la comisión este lunes fue el Consejo de Administración del Sistema de Ahorro y Capitalización de los Servidores Públicos (Siacap).

El diputado por la libre postulación Luis Duke cuestionó el aumento en las dietas que reciben los miembros del Consejo que pasaron de 300 a 500 dólares por reunión.

Duke reconoció que el aumento está permitido por la ley, pero señaló que en momentos en que se están recortando servicios de interés social, se debe evaluar detalladamente la asignación de recursos.

Rolando Mejía, secretario ejecutivo de la Siacap, justificó el aumento.

“Es por su responsabilidad. Son los que imparten las instrucciones sobre política de inversión. Son personas que tienen que tener conocimiento de finanzas y temas legales”, afirmó.

Además de la Siacap, están agendados para presentarse la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP), la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), el Banco Hipotecario Nacional (BHN), la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) y el Tribunal Electoral (TE).

El presupuesto recomendado de cada institución por el Ministerio de Economía y Finanzas para 2027 es el siguiente:

Siacap: $1.8 millones.

SSRP: $8.9 millones.

SMV: $7.9 millones.

BHN: $5 millones.

SBP: $25.7 millones.

Tribunal Electoral: $162.2 millones.