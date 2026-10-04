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Onda tropical No.50 en Panamá: Aviso por lluvias y tormentas se mantendrán hasta este lunes

También existe riesgo de descargas eléctricas y ráfagas de viento durante el desarrollo de las tormentas.
También existe riesgo de descargas eléctricas y ráfagas de viento durante el desarrollo de las tormentas. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Leiny Pérez
  • 04/10/2026 12:04
El aviso estará vigente hasta las 11:59 p.m. del lunes en todo el territorio nacional y zonas marítimas

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) extendió el aviso de prevención por lluvias y tormentas significativas para todo el territorio nacional y las zonas marítimas, con vigencia hasta las 11:59 p.m. del lunes 5 de octubre de 2026.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, las condiciones responden al alto grado de inestabilidad atmosférica y a la incursión de la onda tropical N.° 50. Se prevén acumulados importantes de lluvia, principalmente en sectores de la Cordillera Central, el Pacífico Occidental y la provincia de Veraguas.

Sin embargo, Sinaproc indicó que existe posibilidad de lluvias en distintos puntos del país debido a la saturación de los suelos provocada por las precipitaciones registradas recientemente.

Riesgos asociados a las lluvias

Ante estas condiciones, las autoridades advierten sobre posibles crecidas repentinas de ríos y quebradas, deslizamientos de tierra e inundaciones tanto urbanas como rurales.

También existe riesgo de descargas eléctricas y ráfagas de viento durante el desarrollo de las tormentas.

Sinaproc recomendó a la población evitar cruzar ríos, quebradas o zonas inundadas durante periodos de lluvia intensa y mantenerse alejada de áreas propensas a deslizamientos o terrenos inestables.

Durante las tormentas eléctricas, la entidad pidió no permanecer bajo árboles, estructuras metálicas ni en espacios abiertos. También recomendó asegurar objetos que puedan ser desplazados por los fuertes vientos.

El Sinaproc mantiene la coordinación con las entidades de respuesta ante cualquier situación que pueda presentarse y exhortó a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades.

En caso de emergencia, la población puede comunicarse al 911 o al 520-4426.

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