Onda tropical No.50 en Panamá: Aviso por lluvias y tormentas se mantendrán hasta este lunes

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) extendió el aviso de prevención por lluvias y tormentas significativas para todo el territorio nacional y las zonas marítimas, con vigencia hasta las 11:59 p.m. del lunes 5 de octubre de 2026.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, las condiciones responden al alto grado de inestabilidad atmosférica y a la incursión de la onda tropical N.° 50. Se prevén acumulados importantes de lluvia, principalmente en sectores de la Cordillera Central, el Pacífico Occidental y la provincia de Veraguas.

Sin embargo, Sinaproc indicó que existe posibilidad de lluvias en distintos puntos del país debido a la saturación de los suelos provocada por las precipitaciones registradas recientemente.