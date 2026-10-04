Inconciente y con respirador, así permanece Christa Pike tras un intento fallido de ejecución

Christa Pike, la mujer condenada a muerte en Tennessee, Estados Unidos, permanece inconciente y conectada a un respirador después de sobrevivir a un intento fallido de ejecución por inyección letal. Pike, de 50 años, recibió el pasado miércoles dos dosis de pentobarbital como parte del procedimiento para ejecutar la sentencia por el asesinato de Colleen Slemmer, ocurrido en 1995. Sin embargo, la ejecución no logró causarle la muerte y la mujer fue trasladada a un hospital del área de Nashville, donde continúa en estado crítico. Su abogado, Luke Ihnen, informó que Pike permanece intubada y conectada a un respirador. “Está intubada, con respirador, y permanece inconsciente”, escribió Ihnen, según documentos presentados ante un tribunal. Los abogados de Pike señalaron que el personal médico trabaja para estabilizarla y eliminar el pentobarbital de su organismo. Al llegar al hospital, ambos brazos presentaban una inflamación severa, además de quemaduras y ampollas, según sus representantes legales.

Una ejecución que terminó en el hospital

El intento de ejecución ocurrió el miércoles 30 de septiembre en la prisión Riverbend Maximum Security Institution, en Nashville, después de una jornada marcada por recursos judiciales de última hora. Una corte federal de apelaciones había suspendido temporalmente la ejecución, pero la Corte Suprema de Estados Unidos permitió posteriormente que el procedimiento continuara antes de que venciera la orden de ejecución. Una vez iniciado el procedimiento, se administraron dos dosis de pentobarbital. Testigos que presenciaron la ejecución señalaron que Pike continuaba respirando y que podía escucharse su respiración incluso después de que las autoridades administraran los fármacos. Los abogados de Pike sostienen que las dificultades para colocar correctamente las vías intravenosas estuvieron relacionadas con las complicaciones que había advertido previamente la defensa. Según documentos judiciales, Pike tenía venas pequeñas y una condición sanguínea denominada trombocitosis. La defensa también sostiene que parte del medicamento pudo haber ingresado a los tejidos en lugar de hacerlo correctamente al torrente sanguíneo, lo que habría provocado las lesiones en sus brazos. No obstante, las autoridades penitenciarias de Tennessee aún no han establecido públicamente qué provocó el fallo de la ejecución.

¿Qué pasará con la sentencia?