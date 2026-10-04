Nicaragua anuncia su salida del Parlamento Centroamericano

El gobierno de Nicaragua anunció su salida inmediata del Parlamento Centroamericano (Parlacen), luego de denunciar el Tratado Constitutivo del organismo regional, en una decisión comunicada ayer 3 de octubre y que se produce en medio de una creciente presión internacional sobre Managua.

La Cancillería nicaragüense informó mediante una nota oficial dirigida a la Junta Directiva del Parlacen que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo decidió denunciar el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políticas, suscrito en Guatemala el 2 de octubre de 1987.

El gobierno nicaragüense justificó la decisión como parte del “ejercicio pleno de su soberanía” y señaló que la denuncia tiene efecto inmediato. La medida también fue comunicada al Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, país depositario del tratado, para que informe a los demás Estados miembros.

El Parlacen comenzó sus actividades en 1991 como una instancia de representación política y debate regional dentro del proceso de integración centroamericana. Actualmente, el organismo forma parte del esquema institucional de integración de la región.

La decisión de Managua ocurre un día después de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobara una resolución en la que reclama a las autoridades nicaragüenses el restablecimiento de las libertades públicas, la liberación de presos políticos y la creación de condiciones para celebrar elecciones libres, justas e inclusivas.

La resolución de la OEA también plantea la necesidad de restituir el espacio cívico, poner fin a las represalias y garantizar los derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales aplicables a Nicaragua.