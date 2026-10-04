Nicaragua anuncia su salida del Parlamento Centroamericano

El gobierno de Nicaragua anunció su salida inmediata del Parlamento Centroamericano (Parlacen), luego de denunciar el Tratado Constitutivo del organismo regional, en una decisión comunicada ayer 3 de octubre y que se produce en medio de una creciente presión internacional sobre Managua.
La Cancillería nicaragüense informó mediante una nota oficial dirigida a la Junta Directiva del Parlacen que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo decidió denunciar el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políticas, suscrito en Guatemala el 2 de octubre de 1987.
El gobierno nicaragüense justificó la decisión como parte del “ejercicio pleno de su soberanía” y señaló que la denuncia tiene efecto inmediato. La medida también fue comunicada al Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, país depositario del tratado, para que informe a los demás Estados miembros.
El Parlacen comenzó sus actividades en 1991 como una instancia de representación política y debate regional dentro del proceso de integración centroamericana. Actualmente, el organismo forma parte del esquema institucional de integración de la región.
La decisión de Managua ocurre un día después de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobara una resolución en la que reclama a las autoridades nicaragüenses el restablecimiento de las libertades públicas, la liberación de presos políticos y la creación de condiciones para celebrar elecciones libres, justas e inclusivas.
La resolución de la OEA también plantea la necesidad de restituir el espacio cívico, poner fin a las represalias y garantizar los derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales aplicables a Nicaragua.
La salida del Parlacen se suma a otras decisiones de Managua de abandonar o desvincularse de organismos internacionales y regionales.
En 2023, Nicaragua abandonó la OEA, organismo al que acusó de servir como instrumento de intervención de Estados Unidos. En 2025, el gobierno también anunció su retiro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, después de un informe que señaló preocupaciones por violaciones de derechos humanos en el país.
Asimismo, en marzo de 2025 Nicaragua denunció el convenio constitutivo de la Corte Centroamericana de Justicia. Posteriormente, Honduras y El Salvador formalizaron su retiro de ese tribunal regional.
El gobierno de Ortega y Murillo enfrenta desde 2018 una crisis política marcada por la represión de las protestas y cuestionamientos internacionales relacionados con derechos humanos y libertades públicas.
Con la denuncia del tratado del Parlacen, Nicaragua da ahora otro paso para apartarse de una institución regional creada como parte del proceso de integración centroamericana.
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