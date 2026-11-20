Los consumidores en Panamá enfrentarán el Black Friday, programado para el viernes 27 de noviembre de 2026, bajo un doble riesgo en el comercio electrónico: el uso de inteligencia artificial (IA) generativa para clonar comercios legítimos y la ausencia en la legislación panameña de un derecho general de retracto que permita cancelar compras por internet tras cambiar de opinión. Un análisis de la firma EY Centroamérica, para Panamá y República Dominicana advierte que la IA permite a los estafadores diseñar páginas web falsas, mensajes personalizados y respuestas automatizadas que imitan con precisión la identidad visual y la atención al cliente de marcas reconocidas. Según el informe Global Cybersecurity Outlook 2026 del Foro Económico Mundial (WEF), el 73 % de los ejecutivos y expertos encuestados sufrió algún impacto por fraude cibernético durante 2025.

“La sofisticación de estas herramientas cambia la forma en que debemos abordar la seguridad digital. Una promoción puede parecer auténtica, utilizar la imagen de una marca reconocida e incluso ofrecer una experiencia de atención aparentemente legítima”, explicó Waldim Rossal, consultor senior de Supply Chain en EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. El especialista señaló que la IA no crea un delito nuevo, sino que vuelve más creíbles y escalables las estafas tradicionales. En paralelo, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recordó que los proveedores en el país deben cumplir con la Ley 45 de 2007, la cual sanciona la publicidad engañosa y obliga a respetar las condiciones ofrecidas. No obstante, la entidad advirtió que en Panamá no existe una norma que faculte al comprador a anular cualquier transacción digital por simple arrepentimiento, lo que limita las opciones de devolución cuando el comercio es legítimo pero el cliente desiste de la adquisición. Este escenario cobra relevancia ante los antecedentes del Black Friday 2025 en el país. Durante ese operativo, la Acodeco inspeccionó 373 establecimientos a escala nacional y detectó 58 irregularidades comerciales. La principal falta fue omitir la fecha de duración de las ofertas, con 42 casos registrados, seguida por la ausencia de precios visibles en 13 locales, además de incumplimientos en el marcaje del doble precio (antes y después), límites de existencias y publicidad confusa. Otras infracciones detectadas:

4 productos vencidos.

3 ofertas sin indicar el límite de existencias.

2 comercios sin doble precio (antes y después).

2 casos de publicidad confusa.

1 incumplimiento directo de publicidad.

1 caso por aplicar doble precio y porcentaje de descuento sin claridad.