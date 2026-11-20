Mario Castrellón ha estado enfocado en el establecimiento de la marca país panameña, a nivel gastronómico. Recuerda con cierto humor cómo hace más de 15 años el público rechazaba la gastronomía panameña en un restaurante pues no le parecía que estaba al mismo nivel que la francesa o la española. Mucha agua ha corrido bajo ese puente y gracias al trabajo sostenido del gremio se ha posicionado Panamá como un destino gastronómico. En ese mismo afán y luego de inspirarse con la exposición “El vuelo del chamán”, que muestra los hallazgos de una de las tumbas del sitio ceremonial en El Caño, provincia de Coclé, Castrellón detalló que había una gran cantidad de objetos de oro, en una región donde tradicionalmente se ha cultivado la caña de azúcar. Luego de redondear ideas Castrellón fundó el seco Oro de Caña, junto a un equipo de socios: Grupo Maito, Grupo Alcoholes y Miky Fábrega.

“Es una bebida que había que yo he tomado desde antes de poderla beber legalmente”, dice en tono gracioso, “y que siempre la hemos honrado y la hemos servido. Por eso fue que decidimos que seco era una manera de hablarle al mundo en un momento que estamos en los ojos gastronómicos de un producto único panameño. Eso es de lo que nosotros tenemos que estar orgullosos y tener claro que esto es un producto único panameño”, aseguró.

El seco, destilado de la caña de azúcar es originario de Panamá y está protegido por denominación de origen. En el caso de Oro de Caña, este alcanza un nivel premium ya que se destila en cinco columnas y pasa por cuatro etapas de filtración, lo que le otorga un perfil puro, suave, y versátil, libre de azúcar. Y si no se mezcla con algún ingrediente que la contenga, será “libre de goma”. Su materia prima proviene de productores del área de provincias centrales con los que se tiene contacto directo. La botella lleva grabado un motivo de cocodrilo presente en uno de los brazaletes encontrados en las excavaciones de El Caño. Parte de los beneficios del producto ayudarán a fondear los proyectos de la Fundación el Caño.

Este proyecto, que lleva ya 10 meses en el mercado anunció que se suma como socio al cantautor panameño Rubén Blades. “Con Grupo Maito y la gastronomía tenemos un espacio de comunicación importante para que el mundo entienda que existe esta bebida panameña, buscamos un apoyo y una manera de comunicarle a más gente; un canal más grande y alguien que en verdad hace marca país desde antes de que yo naciera”, comentó Castrellón durante el anuncio.

Blades, compañero de escuela del padre de Castrellón y cliente de su restaurante, al punto de incluir en el menú uno de sus platos favoritos, entró en conversaciones con Castrellón y se sumó al proyecto que tiene como principal meta, salir al mercado internacional, teniendo como primera puerta, la ciudad de Nueva York, en estados Unidos.

“Siempre he creído que aquí en Panamá tenemos mucho que ofrecer y creo que en muchos casos hemos sido tímidos en cuanto a la a presentar las fortalezas que tenemos. A Mario lo conozco desde hace mucho tiempo, a la familia también, pero el hecho de que él sea una persona que ha adquirido una reputación internacional muy muy respetada, me alegra muchísimo”, expresó el cantautor. “Ahora mismo tengo una proyección internacional que es posible que pueda ayudar a que este producto se internacionalice”, agregó.

Blades considera que el seco es mejor que muchas de las bebidas que hay ahora mismo en el ambiente, además de ser “muy panameño”.

Sobre la decisión de arrancar el proceso de internacionalización en Nueva York, Castrellón explicó que es una ciudad donde cuenta con conocidos y amigos que harán la tarea más sencilla. El panameño está muy presente en esa ciudad donde Panamá tiene una calle y se festejan los días patrios. Además, “en gastronomía, Nueva York es como un titán. Si lo logras en Nueva York, probablemente lo vas a lograr en el mundo entero”. Más adelante se sumarán países como Puerto Rico, México, Ecuador, España. Dependerá de cómo se comporte el mercado.

El grupo comercializará además una bebida ready to drink, llamada Secoco, seco Oro de Caña con agua de coco. “Pensamos que es un maridaje que va perfecto, mezcla super bien, te hidrata, es saludable, es gluten free y sugar free”, detalló Castrellón. Y en un futuro, probablemente hacer ediciones limitadas con elementos adicionales y/o procesos novedosos.

Blades recordó a los asistentes que está trabajando en su “penúltima” gira, por no llamarla última, que ya tiene 78 años y que hay cosas que siempre ha querido hacer en Panamá, pero que no ha podido concretar porque se ha mantenido trabajando fuera ya pro más de 50 años.

“Pero eso no quiere decir que se me olvidó Panamá. No quiere decir que dejé de preocuparme por mi país, como algunos han tratado de hacer ver. Eso nunca ocurrió”, aseguró. “A mi edad, lo que quiero es tener contacto con mis amigos antes que se me mueran” dijo. “Quiero estar con ellos, darles un abrazo y también estar en mi país todo el tiempo que pueda”. Sobre la sociedad con Oro de Caña afirmó que “es bueno tener algo con amigos y con gente y con un producto que yo respeto”. Por último, aclaró que “la parte mía en esto básicamente es utilizar la proyección que yo que tengo en distintas áreas y ver cómo esa proyección puede ayudar a que el producto llegue a una mayor cantidad de personas”.