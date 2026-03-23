Léxico panameño relacionado con refrescos, panes, postres y dulces

El léxico relacionado con la gastronomía panameña no ha sido estudiado en su justa dimensión. Por este motivo, a continuación, se presenta una reseña acerca de algunos aspectos relacionados con los nombres de refrescos, panes, postres y dulces con la finalidad de contribuir con el conocimiento del español que se habla en el país.

En los días calurosos que vivimos, los refrescos son una necesidad. A manera de ejemplo: una buena chicha (panameñismo definido por el Diccionario de la Lengua Española como refresco hecho con frutas) se convierte en una vivificante opción. La vasta variedad de chichas que existe es proporcional a la cantidad de frutas que abundan en el país. Tenemos chicha de tamarindo, de marañón, de guanábana, de nance y de papaya por mencionar algunas. Es imposible olvidar la famosa chicha de junta que se hace de maíz nacido, raspadura o miel de caña con un toque de jengibre. Recibe este nombre cuando no está fermentada, puesto que se considera un refresco que se disfruta en las tradicionales juntas de embarra.

Cuando la chicha se consume congelada, adquiere los nombres de duro y de paleta, Tenemos abundantes tipos de duros y de paletas: de coco, de mora, de marañón o de arroz con piña a manera de ejemplo. Además de las chichas, existen otros refrescos tradicionales: el guarapo (jugo de caña), chicheme (bebida hecha a base de maíz blanco, leche y azúcar), resbaladera (se hace con arroz, cebada. leche y azúcar) y el raspao o raspado (que es una mezcla de hielo molido con alguna bebida azucarada y leche condensada), el boli o chelita (refresco artificial congelado).

Cuando la chicha de junta se fermenta, varía en sus nombres: chicha fuerte, chicha loja. Igual ocurre con el guarapo (jugo de caña) cuando se fermenta se llama ñoñoco. Con el nombre de guaro, se conoce cualquier bebida alcohólica y con el de chirrisco la bebida fermentada que se hace con ácido de batería. Interesante es el caso de la adjetivo fría que reemplaza el nombre de la cerveza.

En cuanto a los nombres de los postres y dulces panameños, nos encontramos con un espectro amplio en el que se destacan los que tienen como ingredientes principales el coco rallado y la miel de caña; entre ellos, la raspadura, el queque y el alfajor y los que se elaboran con leche y azúcar. En este grupo, se pueden mencionar el suspiro, el manjar blanco, el bocadillo y el suripico que se elabora con leche cortada, miel de caña o raspadura, al que se le agregan especias como canela y clavos de olor.

Los nombres de los panes también captan nuestra atención: rosca, rosquita, pipote, pipotito, viril o biril, flauta, micha, michita, pan de molde, pan francés, pan moña, moñita, bola, bon (pan de origen caribeño al que se le añade frutas). Algunos panes también forman parte de los dulces, como es el caso de pan de dulce y el pan de maíz.

La variedad de postres existentes en Panamá, sin duda, enriquece el vocabulario utilizado en el país. De este modo, encontramos buñuelo dulce (rosquilla elaborada con masa de yuca endulzada con miel de caña), cabanga (dulce de papaya, coco rallado y miel), chocao (dulce elaborado con guineo, coco rallado y canela), cocadita (dulce hecho con coco rallado y azúcar), enyucado (dulce preparado con yuca, coco rallado, leche, anís y mantequilla). Digno de mencionar en este grupo, es la mazamorra (platillo preparado con maíz nuevo, miel, nance y queso); también se conoce con los nombres de pesá de nance o atrí y el bienmesabe (hecho con arroz, leche y miel de caña).

Hay que anotar que, sobre todo los niños, llaman cosita o burundanga a todas estas delicias distintivas de la gastronomía panameña.