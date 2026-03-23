Corredor Sur se ampliará hasta Tocumen con una inversión de $300 millones y sin subir el peaje

La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) invertirá $300 millones en la ampliación del Corredor Sur. La obra iniciará en Punta Pacífica y se extenderá hasta Tocumen. Así lo informó Yessica Goti, gerente de ENA, detallando que la obra se divide en dos fases estratégicas: un tramo marino y uno terrestre.

El presupuesto del proyecto se concentra mayoritariamente en el área de Punta Pacífica y el nuevo tramo marino, cuya complejidad técnica eleva su valor a $220 millones. En contraste, la extensión terrestre hacia Tocumen representa una inversión menor, estimada en 80 millones de dólares.

Pese a la magnitud de la inversión, la funcionaria garantizó que no se prevé un aumento en las tarifas de peaje. Según explicó, la obra se costeará íntegramente con recursos propios de la concesionaria ENA Sur, provenientes de los excedentes generados por la operación actual del corredor. “La ampliación no contempla un aumento de peajes ni la construcción de nuevas casetas de cobro, ya que se financiará con los recursos de la concesionaria y no representa un riesgo de incremento de costos para los usuarios”, enfatizó.

La precalificación de empresas está abierta hasta el 25 de marzo de 2026.

El proyecto contempla un nuevo puente hacia Punta Pacífica con un diseño que incluye rellenos estratégicos y la expansión a cuatro carriles adicionales (dos por sentido). Además, se modernizarán las calzadas existentes para adecuarlas a las normativas de ancho y garantizar la inclusión de hombros de seguridad.

Goti detalló que la extensión de Punta Pacífica a Tocumen contará con dos carriles por sentido y hombros de seguridad, permitiendo el acceso a miles de usuarios sin alterar la tarifa actual. Con un plazo de ejecución de 30 meses, la obra —que incluye mejoras en accesos y salidas para mitigar la congestión en horas pico— prevé su entrega para el primer trimestre de 2029, antes de finalizar el actual periodo gubernamental.