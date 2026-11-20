El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció la entrega de 5,138 tarjetas PUNCH en la comarca Guna Yala, destinadas a estudiantes que reciben el PASE-U y otros programas de becas de la institución.

De acuerdo con el Ifarhu, la entrega beneficiará a 9,920 estudiantes y se realizará en coordinación con la Caja de Ahorros.

La jornada está programada del lunes 23 al jueves 26 de noviembre, en horario de 7:00 a.m. a 12:00 mediodía.