El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció la entrega de 5,138 tarjetas PUNCH en la comarca Guna Yala, destinadas a estudiantes que reciben el PASE-U y otros programas de becas de la institución.
De acuerdo con el Ifarhu, la entrega beneficiará a 9,920 estudiantes y se realizará en coordinación con la Caja de Ahorros.
La jornada está programada del lunes 23 al jueves 26 de noviembre, en horario de 7:00 a.m. a 12:00 mediodía.
Para retirar la tarjeta, el acudiente deberá presentar su cédula de identidad personal vigente. El Ifarhu aclaró que no es necesario llevar al estudiante ni a otros acompañantes para realizar el trámite.
Las tarjetas PUNCH permitirán a los beneficiarios recibir los pagos correspondientes al PASE-U y a otros programas de becas mediante este mecanismo.
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