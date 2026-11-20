La Alcaldía de Panamá estableció una serie de medidas para garantizar la seguridad y el orden durante el desfile navideño “Ciudad de las Estrellas” (City of Stars), programado para el sábado 12 de diciembre de 2026 en la Cinta Costera I.
Las disposiciones están contempladas en el Decreto Alcaldicio N.° 10 del 11 de noviembre de 2026 y aplicarán durante el desarrollo de esta actividad, que comenzará a las 3:00 p.m.
El recorrido iniciará en el Mercado de Mariscos y finalizará en la Plaza de la Democracia, donde residentes y visitantes podrán disfrutar de la celebración.
Como parte de la organización del desfile, la Alcaldía coordinará con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) la restricción de circulación y estacionamiento de vehículos en la ruta oficial.
Esta medida estará vigente desde las 10:00 p.m. del viernes 11 de diciembre hasta las 5:00 a.m. del domingo 13 de diciembre.
El decreto también establece disposiciones para regular las actividades comerciales. Los vendedores ambulantes deberán contar con un permiso especial expedido por la Alcaldía de Panamá y cumplir con las disposiciones de las autoridades competentes.
Asimismo, se contemplan restricciones relacionadas con la venta y el consumo de bebidas alcohólicas, el uso de pirotecnia, equipos de sonido y la instalación de estructuras en espacios públicos.
La Policía Municipal, los inspectores municipales y los funcionarios de Cumplimiento estarán a cargo de vigilar que se respeten estas disposiciones, en coordinación con las autoridades correspondientes.
La Alcaldía hizo un llamado a la ciudadanía para conocer y cumplir las medidas establecidas, con el propósito de garantizar una celebración organizada y segura para las familias panameñas y visitantes.