La Alcaldía de Panamá estableció una serie de medidas para garantizar la seguridad y el orden durante el desfile navideño “Ciudad de las Estrellas” (City of Stars), programado para el sábado 12 de diciembre de 2026 en la Cinta Costera I. Las disposiciones están contempladas en el Decreto Alcaldicio N.° 10 del 11 de noviembre de 2026 y aplicarán durante el desarrollo de esta actividad, que comenzará a las 3:00 p.m. El recorrido iniciará en el Mercado de Mariscos y finalizará en la Plaza de la Democracia, donde residentes y visitantes podrán disfrutar de la celebración.

Restricciones de circulación y estacionamiento

Como parte de la organización del desfile, la Alcaldía coordinará con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) la restricción de circulación y estacionamiento de vehículos en la ruta oficial. Esta medida estará vigente desde las 10:00 p.m. del viernes 11 de diciembre hasta las 5:00 a.m. del domingo 13 de diciembre.

Medidas para vendedores y asistentes