Los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino, y de República Dominicana, Luis Abinader, participaron este viernes 20 de noviembre, en horas de la mañana, en un conversatorio dentro de la Cumbre Mundial de Gobiernos para América Latina y el Caribe (WGS-LAC), en el que repasaron las acciones que cada país ha desarrollado para impulsar su economía, atraer inversiones y fortalecer la conectividad regional.

El encuentro se realizó en el marco de la edición 2026 de un foro que reúne a mandatarios, organizaciones internacionales, líderes de opinión y representantes del sector privado para intercambiar experiencias de gestión pública y cooperación internacional. Durante el diálogo ambos gobernantes abordaron por separado el desempeño económico de sus países y las apuestas en infraestructura, comercio, tecnología y relaciones exteriores. Al hacer un balance de la primera mitad de su gestión, Mulino señaló que Panamá atraviesa una etapa de redefinición en materia logística y energética. En ese repaso mencionó la adquisición del 100 % de las acciones de Petrotermales de Panamá —operación concretada en junio pasado— como parte de los pasos para insertar el oleoducto transísmico en una estrategia energética más amplia, así como el control estatal sobre los puertos respecto a inicios de año.

El mandatario panameño también incluyó entre los proyectos en marcha la próxima licitación para ampliar la Zona Libre de Colón, estimada entre $400 millones y $500 millones, además de un plan de concesión de aeropuertos ubicados en zonas de playa, como Farallón, orientado a facilitar conexiones aéreas directas. En el plano comercial, Mulino sostuvo que la incorporación de Panamá como estado asociado del Mercosur abre espacios de complementariedad con América del Sur. No obstante, advirtió que el comercio internacional enfrenta limitaciones cuando las grandes economías aplican aumentos unilaterales de aranceles a países más pequeños. Respecto a la política exterior y la seguridad, explicó que la relación entre Panamá y Estados Unidos combina una larga trayectoria comercial con desafíos sensibles en seguridad, debido al impacto del narcotráfico y el crimen organizado en la región y en la frontera con Colombia. Asimismo, adelantó que prevé viajar a los Emiratos Árabes Unidos al cierre del primer trimestre del próximo año, tras la apertura de nuevas sedes diplomáticas para impulsar el intercambio comercial. Mulino vinculó el crecimiento económico con la actualización educativa y tecnológica. Destacó la ejecución de la Agenda Nacional de Tecnologías Avanzadas y la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, mediante acuerdos con las universidades Georgia Tech y Arizona State que incluyen a 100 becarios panameños, y reiteró la necesidad de impulsar una reforma del Estado.