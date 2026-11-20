El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, llegó la tarde de este jueves a República Dominicana para participar en la Cumbre Mundial de Gobiernos para América Latina y el Caribe (WGS-LAC), que se realiza hoy y mañana y reúne a mandatarios, representantes de organismos internacionales, inversionistas y empresarios de la región.

Mulino participará este viernes, en un panel presidencial junto a su homólogo dominicano, Luis Abinader..

El encuentro abordará asuntos relacionados con la competitividad regional, las inversiones estratégicas, la innovación, los nuevos corredores económicos y la prosperidad compartida.

Posteriormente, Mulino participará en una mesa redonda de alto nivel, en la que los jefes de Estado y de Gobierno invitados expondrán sus prioridades nacionales y visiones estratégicas sobre el desarrollo.

La agenda de Mulino también contempla dos reuniones bilaterales. La primera será con Sheikh Shakhboot Bin Nahyan, miembro del gabinete y ministro de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Noora Alkaabi, ministra de Estado de esa misma cartera. La segunda reunión será con el jefe de Gobierno de las Islas Vírgenes Británicas, Natalio D. Wheatley.

De acuerdo a un comunicado de la Presidencia, la cumbre congregará a unas 400 personas, entre ellas representantes de 120 empresas e instituciones del sector privado, inversionistas y delegados de organismos internacionales.

Entre los asistentes figuran el presidente de Bolivia; Nasry Asfura, presidente de Honduras; Philip Davis, primer ministro de Bahamas; Natalio Wheatley, jefe de Gobierno de las Islas Vírgenes Británicas; Mark Phillips, primer ministro de Guyana; María José Pinto, vicepresidenta de Ecuador, y Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador.

También participarán Albert Ramdin, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA); Shaikha Al Nuwais, secretaria general de ONU Turismo, y Noemí Espinoza Madrid, secretaria general de la Asociación de Estados del Caribe.

La delegación panameña está integrada, además, por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Acha, y el ministro del Canal, José Ramón Icaza. Ambos ministros tienen previsto participar como expositores el sábado 21 de noviembre.