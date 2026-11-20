Altas temperaturas de hasta 34 °C y niveles de radiación ultravioleta catalogados de muy altos a extremos predominarán en Panamá este viernes 20 de noviembre, acompañados de cielo parcialmente nublado y aguaceros aislados en puntos específicos del territorio nacional. Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), la jornada transcurrirá con poca actividad lluviosa en comparación con días anteriores, concentrándose las precipitaciones más relevantes hacia horas de la tarde en zonas montañosas y en el extremo oriental del país.

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En la vertiente del Caribe, durante la madrugada y la mañana se presentará cielo parcialmente nublado con algunas lluvias aisladas esporádicas y puntuales. Para la tarde se esperan intervalos nubosos y aguaceros aislados en sectores montañosos, retornando en la noche a cielo parcialmente nublado con lluvias aisladas puntuales.

Comportamiento en la vertiente del Pacífico

En el Pacífico predominará cielo parcialmente nublado a despejado durante la madrugada y la mañana.

Hacia la tarde se pronostican aguaceros aislados con tormentas en el sur de Darién y las comarcas Emberá-Wounaan (Cémaco y Sambú), mientras que el resto de la vertiente mantendrá nubosidad parcial con chubascos aislados en áreas montañosas, despejándose nuevamente hacia horas de la noche.

Temperaturas, vientos y radiación UV

Las temperaturas máximas alcanzarán entre 31 °C y 34 °C en gran parte del país, y de 20 °C a 27 °C en la Cordillera Central. Las mínimas oscilarán entre 23 °C y 26 °C a nivel nacional, y entre 14 °C y 20 °C en la cordillera. En cuanto a los vientos, durante la madrugada y la mañana soplarán del noroeste, norte y noreste con velocidades de hasta 32 km/h en sectores marítimos y menor intensidad en tierra firme.

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Para la tarde y noche se mantendrá ese mismo flujo en el Caribe y la región metropolitana, mientras que en el Pacífico occidental y oriental variarán hacia el sur, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en zonas marítimas. Por su parte, los índices de radiación UV-B registrarán valores máximos entre 8 y 11+, representando niveles de riesgo muy altos y extremos en todo el país.

Condiciones marítimas