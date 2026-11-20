La Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA) ha presentado este miércoles Impact Lab, una iniciativa de investigación para identificar y medir los riesgos y las vulnerabilidades que pueden comprometer el progreso de los emprendedores de escasos recursos en América Latina, anticiparse a ellos y diseñar respuestas eficaces para que reduzcan su vulnerabilidad.

La presentación ha tenido lugar durante un acto de la entidad presidido por la reina Letizia, en Madrid, que ha reunido a expertos en pobreza, educación y longevidad para analizar cómo puede cambiar el perfil de las personas vulnerables hasta el año 2040, qué indicadores pueden ayudar a detectar las carencias que podrían sufrir y cómo convertir la medición en impacto y anticipación.

Durante el encuentro, la reina Letizia ha destacado la importancia de analizar los datos y de “medir el impacto” como herramienta para combatir la pobreza entre las personas más vulnerables.

“Hoy entenderemos lo que significa tomar decisiones para no llegar tarde, identificar indicios para actuar a tiempo y saber que con la primera mirada, si vemos los números, podemos dejarnos muchas cosas sin analizar. Se trata de anticipar para proteger mejor, de medir el impacto para que la pobreza no vuelva a estar otra vez en la vida de tantas personas”, ha destacado la reina Letizia.

Asimismo, el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, ha señalado que “ayudar a una persona a salir de la pobreza es un gran avance, pero el verdadero desafío es que ese progreso perdure. Por eso, la Fundación Microfinanzas BBVA acompaña a las personas para que las oportunidades que generamos hoy se traduzcan en mejores condiciones de vida mañana”.

Un ejemplo de este acompañamiento es el de Moisés Castillo, un emprendedor panameño de 28 años que es ebanista y fabrica muebles y artesanías de madera.

En 2020, inició su relación con Microserfin, entidad panameña de la FMBBVA, cuyo apoyo le ha permitido adquirir herramientas de ebanistería y ampliar los servicios de su negocio

“Cuando emprendes necesitas financiación, pero también formación básica en gestión empresarial y educación financiera puesto que tus necesidades van cambiando y anticiparse a ellas me permite seguir mejorando”, ha descrito Castillo en declaraciones a EFE.

Durante este proceso, los asesores de la FMBBVA visitan a los microempresarios y evalúan tanto las necesidades del negocio como la situación familiar del emprendedor para, posteriormente, plasmarlo en datos.

“Nosotros recabamos sus datos personales, del negocio, de aspectos sociales y también de su parte familiar”, ha comentado la asesora panameña Karina Méndez, lo que permite diseñar y mejorar productos “que se les ofrecen al emprendedor ajustados a sus necesidades”.