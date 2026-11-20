La cantautora, productora y filántropa panameña Erika Ender reunió la noche del jueves 19 de noviembre a medios internacionales, artistas invitados y al público en el Teatro Nacional de Panamá durante la gala de Erika Ender: El Musical, montaje escrito y dirigido por Benjamín Cohen que celebra sus 35 años de carrera musical y permanece en cartelera hasta el 29 de noviembre. Con un recorrido biográfico que abarca desde su niñez marcada por, su vínculo con su hermana Ilka, hasta sus duelos familiares, crisis de salud y momentos de controversia profesional. Incluso, en medio del evento por si trayectoria recibió un reconocimiento por el Ministerio de Cultura (MiCultura).

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La puesta en escena reúne a más de 70 artistas sobre las tablas para narrar distintas etapas de la vida personal y creativa de la autora, bajo la producción general de Irma Ortiz Suescum y Cohen con el sello Magic Dreams Productions, y con Ender como productora ejecutiva y artística. Sobre el enfoque del libreto, la compositora aseguró que por mucho tiempo dudó en hacer algo sobre su biografía, pero que ahora contó su versión y añadió que “todo está basado en la verdad, aquí no hay ficción de ningún tipo”. El repertorio integra canciones propias como:

Cheque al Portador.

Luna Nueva.

Masoquista.

Panamá Mía.

Junto con éxitos escritos para otros intérpretes, entre ellos Despacito (Luis Fonsi), Candela (Chayanne), Ay Mamá (Chayanne), Mujer Maravilla (Gloria Trevi) y Cinco Minutos.

Alfombra azul y reacciones de los invitados

Durante la alfombra azul previa a la función, Ender destacó la cobertura de medios internacionales como Univisión, Telemundo, TV Azteca, Imagen TV y Billboard, además de valorar el respaldo del público

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En ese contexto, la artista señaló que su propósito es que en el exterior se conozcan las producciones que se realizan en el país, agradeció la labor de Benjamín Cohen, Magic Dreams y el equipo panameño, y afirmó que se siente como que “Broadway se mudó a Panamá”. En esa misma alfombra azul conversaron con La Estrella de Panamá figuras internacionales y nacionales que compartieron su admiración por el país y por la trayectoria de Ender, entre ellas Elvis Crespo, Elena Rose, Christian Torres de Los Rabanes —conocido como Maestro Pipón— y participantes de Operación Triunfo como la cantante puertorriqueña Lalah. Los artistas invitados coincidieron en señalar que la compositora representa un orgullo nacional, que celebrar su trayectoria se queda corto ante su aporte al país y que sostenerse durante 35 años refleja la solidez de su carrera artística.

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Por su parte, el comunicador Ismael Cala expresó durante el paso por la alfombra que el montaje lo tiene emocionado porque Ender suma 35 años de carrera musical. “Es una mujer aún en la flor de su juventud” y él siente que “lo mejor de su obra está todavía por venir” frente a “todo lo lindo y lo épico que ya ha hecho”, además de señalar que mostrarse sorprendido al cómo han logrado en un par de horas resumir tanto de lo que ella ha producido. Cala también senaló que la autora dio la bienvenida a su primer libro, Aprender el éxito.

Reconocimiento oficial del Ministerio de Cultura

En el transcurso de la velada, la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, leyó en escena la resolución mediante la cual la institución creó el Reconocimiento al Mérito y Trayectoria Artística Excepcional y otorgó su primera edición a Ender, con entrega anual cada noviembre y publicación en Gaceta Oficial bajo la Ley número 90 del 15 de agosto de 2019.

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En la lectura oficial, la titular de Cultura precisó que el galardón busca “rendir un homenaje especial y una distinción honorífica, otorgada por el Ministerio de Cultura, para exaltar aquellas personalidades que mediante su ejemplo y su trabajo artístico contribuyen de manera extraordinaria al enriquecimiento cultural y la proyección internacional de Panamá”. Herrera también subrayó que se confiere “en reconocimiento de su brillante carrera como cantautora, su legado musical, su proyección internacional y su incansable labor filantrópica en favor de la niñez y juventud de nuestro país”.

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