La vida de Erika Ender llegará a las tablas con un musical que se estrenará en el Teatro Nacional

El escritor y director del musical, Benjamín Cohen, explicó que 'Erika Ender: El musical' busca ir más allá de una puesta en escena convencional. 'No les vamos a presentar otro musical más. Vamos a presentar un legado hecho teatro', afirmó.En la misma línea, el productor David Candanedo, de Magic Dreams, destacó el momento cultural que vive el país.'Es un momento fundamental en el que el gobierno ha puesto su atención en todo lo que sucede localmente, especialmente después de lo que vivimos con los Premios Juventud. Creo que lo que viene es mucho más; esto es solo la punta del iceberg de lo que estamos viendo aquí', sostuvo Candanedo, al tiempo que expresó su voluntad de convertir cada producción teatral nacional realizada por Magic Dreams en una obra digna de estándares internacionales.Por su parte, la productora Irma Ortiz Suescum aseguró que el equipo se ha puesto 'la barra bien alta' para ofrecer en el Teatro Nacional un espectáculo musical de alto nivel.Las actrices Carmen Muñoz y Marisabel Serna tendrán la responsabilidad de interpretar a Erika Ender en distintas etapas de su vida, mostrando su crecimiento personal y profesional.El público también pudo ver la participación de Sabrina, de 9 años, quien dará vida a la artista durante su infancia. 'Te admiro mucho y me siento muy honrada. Espero que te guste lo que voy a hacer', le dijo a Ender sobre el escenario.Por su parte, Julio Barsallo interpretará a un personaje antagonista del que no brindó mayores detalles. Maisa Pérez Condassin y Any Tovar darán vida a su hermana Ilka y a su madre, María da Graça Simões de Ender, respectivamente.En tanto, Julieta Tomacelli interpretará a una de las mejores amigas de la cantautora. Todas ellas acompañaron a Erika Ender en distintos momentos de su vida, una historia que llegará a los escenarios en noviembre.