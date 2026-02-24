La vida de Erika Ender llegará a las tablas con un musical que se estrenará en el Teatro Nacional

La historia personal y profesional de la cantante y compositora Erika Ender se reflejará próximamente sobre las tablas con “Erika Ender: El musical”, una obra escrita y dirigida por el dramaturgo Benjamín Cohen, con Irma Ortiz Suescum en la producción general. La obra contará además con el apoyo de Melina Samaniego, Ricardo Moreno y Moyra Brunette en las coreografías, así como con la dirección vocal del maestro José ‘Pepe’ Casis.

El espectáculo —cuyos detalles se anunciaron este lunes 23 de febrero durante una conferencia de prensa en el Teatro Pacific— se presentará del 16 al 29 de noviembre en el Teatro Nacional de Panamá. Los boletos estarán disponibles en Panatickets dentro de un mes.

La puesta en escena incluirá interpretaciones de algunas de las canciones más conocidas de Ender, como “Masoquista”, “Cheque al Portador”, “Luna Nueva” y “Panamá Mía”, entre otras.

La producción reunirá a un amplio equipo creativo y a figuras del teatro nacional como Carmen Muñoz, Marisabel Serna, Julio Barsallo, Maisa Pérez Condassin, Any Tovar, Michelle Alpizar, Jesús Jaén Montenegro, Julieta Tomacelli, José Berástegui, Sabrina Palma, Aníbal Rey y Jorge Losa.

Ender, quien participa activamente en la creación y desarrollo del proyecto como productora ejecutiva y artística, aseguró a La Estrella de Panamá que nunca imaginó que su vida sería llevada a un musical.

“Yo simplemente esperaba que el mundo cantara mis canciones. Ese es ahora mismo mi papel. También me encanta cantar, conectar con la gente y producir, pero mi sueño principal era poder hacer magia con mis canciones, como lo hacían Manuel Alejandro o Armando Manzanero. Eso ya se me cumplió y, para mí, es un regalo maravilloso de la vida”, expresó.

Tanto el guionista y director Benjamín Cohen como el productor David Candanedo —por parte de Magic Dreams— le sugirieron hace siete años la idea de hacer un musical a Ender. “Al principio yo dije: ‘No, eso es mucho ego’”, recordó la artista. Sin embargo, la situación vivida durante la pandemia de coronavirus la hizo cambiar de opinión y le provocó una profunda reflexión sobre cómo su historia de vida puede servir de aliciente a muchas personas.

La artista reiteró además su interés en apoyar a Panamá para que se convierta en un punto de convergencia internacional, algo que —según señaló— ya se evidenció con los Premios Juventud celebrados el año pasado.

“No podemos ser un país chiquito y pelearnos. Tenemos que unirnos y enaltecer cada una de las cosas que podemos hacer juntos, porque juntos lo hacemos mejor y somos más grandes. (...) Nosotros, los panameños, somos capaces de hacer cosas grandes y es momento de creérnoslo”, afirmó.

También exhortó a las ministras de Cultura, Maruja Herrera, y de Turismo, Gloria de León, a seguir impulsando al país como una plataforma de convergencia internacional en materia artística y turística.