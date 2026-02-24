  1. Inicio
La vida de Erika Ender llegará a las tablas con un musical que se estrenará en el Teatro Nacional

El espectáculo se presentará del 16 al 29 de noviembre en el Teatro Nacional.
Los boletos estarán disponibles en Panatickets dentro de un mes.
Por
José Vilar
  • 25/02/2026 00:00
La obra ‘Erika Ender: El musical’, escrita y dirigida por Benjamín Cohen, recorrerá la historia personal y artística de la cantautora panameña con un amplio elenco y canciones emblemáticas de su carrera

La historia personal y profesional de la cantante y compositora Erika Ender se reflejará próximamente sobre las tablas con “Erika Ender: El musical”, una obra escrita y dirigida por el dramaturgo Benjamín Cohen, con Irma Ortiz Suescum en la producción general. La obra contará además con el apoyo de Melina Samaniego, Ricardo Moreno y Moyra Brunette en las coreografías, así como con la dirección vocal del maestro José ‘Pepe’ Casis.

El espectáculo —cuyos detalles se anunciaron este lunes 23 de febrero durante una conferencia de prensa en el Teatro Pacific— se presentará del 16 al 29 de noviembre en el Teatro Nacional de Panamá. Los boletos estarán disponibles en Panatickets dentro de un mes.

La puesta en escena incluirá interpretaciones de algunas de las canciones más conocidas de Ender, como “Masoquista”, “Cheque al Portador”, “Luna Nueva” y “Panamá Mía”, entre otras.

La producción reunirá a un amplio equipo creativo y a figuras del teatro nacional como Carmen Muñoz, Marisabel Serna, Julio Barsallo, Maisa Pérez Condassin, Any Tovar, Michelle Alpizar, Jesús Jaén Montenegro, Julieta Tomacelli, José Berástegui, Sabrina Palma, Aníbal Rey y Jorge Losa.

Ender, quien participa activamente en la creación y desarrollo del proyecto como productora ejecutiva y artística, aseguró a La Estrella de Panamá que nunca imaginó que su vida sería llevada a un musical.

“Yo simplemente esperaba que el mundo cantara mis canciones. Ese es ahora mismo mi papel. También me encanta cantar, conectar con la gente y producir, pero mi sueño principal era poder hacer magia con mis canciones, como lo hacían Manuel Alejandro o Armando Manzanero. Eso ya se me cumplió y, para mí, es un regalo maravilloso de la vida”, expresó.

Tanto el guionista y director Benjamín Cohen como el productor David Candanedo —por parte de Magic Dreams— le sugirieron hace siete años la idea de hacer un musical a Ender. “Al principio yo dije: ‘No, eso es mucho ego’”, recordó la artista. Sin embargo, la situación vivida durante la pandemia de coronavirus la hizo cambiar de opinión y le provocó una profunda reflexión sobre cómo su historia de vida puede servir de aliciente a muchas personas.

La artista reiteró además su interés en apoyar a Panamá para que se convierta en un punto de convergencia internacional, algo que —según señaló— ya se evidenció con los Premios Juventud celebrados el año pasado.

“No podemos ser un país chiquito y pelearnos. Tenemos que unirnos y enaltecer cada una de las cosas que podemos hacer juntos, porque juntos lo hacemos mejor y somos más grandes. (...) Nosotros, los panameños, somos capaces de hacer cosas grandes y es momento de creérnoslo”, afirmó.

También exhortó a las ministras de Cultura, Maruja Herrera, y de Turismo, Gloria de León, a seguir impulsando al país como una plataforma de convergencia internacional en materia artística y turística.

Un legado hecho teatro

El escritor y director del musical, Benjamín Cohen, explicó que “Erika Ender: El musical” busca ir más allá de una puesta en escena convencional. “No les vamos a presentar otro musical más. Vamos a presentar un legado hecho teatro”, afirmó.

En la misma línea, el productor David Candanedo, de Magic Dreams, destacó el momento cultural que vive el país.

“Es un momento fundamental en el que el gobierno ha puesto su atención en todo lo que sucede localmente, especialmente después de lo que vivimos con los Premios Juventud. Creo que lo que viene es mucho más; esto es solo la punta del iceberg de lo que estamos viendo aquí”, sostuvo Candanedo, al tiempo que expresó su voluntad de convertir cada producción teatral nacional realizada por Magic Dreams en una obra digna de estándares internacionales.

Por su parte, la productora Irma Ortiz Suescum aseguró que el equipo se ha puesto “la barra bien alta” para ofrecer en el Teatro Nacional un espectáculo musical de alto nivel.

Las actrices Carmen Muñoz y Marisabel Serna tendrán la responsabilidad de interpretar a Erika Ender en distintas etapas de su vida, mostrando su crecimiento personal y profesional.

El público también pudo ver la participación de Sabrina, de 9 años, quien dará vida a la artista durante su infancia. “Te admiro mucho y me siento muy honrada. Espero que te guste lo que voy a hacer”, le dijo a Ender sobre el escenario.

Por su parte, Julio Barsallo interpretará a un personaje antagonista del que no brindó mayores detalles. Maisa Pérez Condassin y Any Tovar darán vida a su hermana Ilka y a su madre, María da Graça Simões de Ender, respectivamente.

En tanto, Julieta Tomacelli interpretará a una de las mejores amigas de la cantautora. Todas ellas acompañaron a Erika Ender en distintos momentos de su vida, una historia que llegará a los escenarios en noviembre.

