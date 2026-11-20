Las familias panameñas ya conocen qué productos podrán adquirir en las Naviferias 2026. El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó el contenido de la bolsa navideña, que se venderá a B/.15.00 y estará disponible en 163 localidades del país.

El anuncio fue realizado por el director general de la institución, Nilo Murillo Robles, quien informó que para esta edición se contará con 500 mil jamones picnic de producción nacional.

La bolsa incluirá alimentos para la preparación de las comidas de Navidad, así como productos de uso cotidiano. Esta es la lista de los artículos confirmados: