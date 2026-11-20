Las familias panameñas ya conocen qué productos podrán adquirir en las Naviferias 2026. El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó el contenido de la bolsa navideña, que se venderá a B/.15.00 y estará disponible en 163 localidades del país.
El anuncio fue realizado por el director general de la institución, Nilo Murillo Robles, quien informó que para esta edición se contará con 500 mil jamones picnic de producción nacional.
La bolsa incluirá alimentos para la preparación de las comidas de Navidad, así como productos de uso cotidiano. Esta es la lista de los artículos confirmados:
El IMA informó que las jornadas empezarán el martes 1 de diciembre, con actividades simultáneas en Chiriquí, Los Santos y Herrera. Desde estas provincias, el programa continuará su recorrido por el territorio nacional durante 23 días.
En total, se prevé llegar a 163 comunidades, incluidas zonas insulares, con la venta de la bolsa navideña a B/.15.00.
Según las estimaciones presentadas por el director del IMA, adquirir estos mismos productos en establecimientos comerciales representaría un gasto aproximado de B/.51.69. Por tanto, la compra en las Naviferias supondría un ahorro de B/.36.69 por hogar.
Las autoridades también recomendaron a los asistentes llevar bolsas reutilizables, ya que los artículos serán entregados en dos empaques.
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