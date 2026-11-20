Miss Universo 2026 entra en su etapa decisiva y las candidatas ya comenzaron a enfrentar las evaluaciones más importantes del certamen. Este jueves 19 de noviembre se realizó la entrevista con el jurado, una de las etapas del concurso, mientras las participantes se preparan para la gala preliminar del próximo domingo 22 de noviembre.

La representante de Panamá, Gabriela Lineth González del Valle, compartió con sus seguidores, a través de su cuenta de Instagram, cómo vivió este encuentro con los jueces y aseguró que tuvo una experiencia positiva.

Según relató la panameña, tuvo la oportunidad de conversar con los integrantes del jurado y expresar los mensajes que llevaba preparados.

“Me fue súper bien, eran creo que ocho jurados y logré conversar con cada uno, dije lo que quería decir. Me fue genial, a mí me parece que me fue genial. Panamá, this good”, expresó Gabriela al referirse a su entrevista.

Para esta importante cita con el jurado, Gabriela apostó por un vestido en tono rojo vino, que combinó con zapatos rojos de punta.

El atuendo fue diseñado por el puertorriqueño Edd Aponte, quien estuvo a cargo de la propuesta de vestuario que lució la representante panameña durante esta etapa del concurso.