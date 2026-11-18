La biodiversidad de Panamá será el concepto central del vestuario que Gabriela Lineth González presentará durante la competencia de traje nacional de Miss Universo 2026. La representante panameña llevará una creación titulada Diosa Panamá – El oro verde, del diseñador nacional César Pinilla.
La Organización Señorita Panamá dio a conocer los detalles de esta propuesta, que utiliza elementos de la naturaleza tropical para representar al país en el certamen internacional.
La pieza tuvo su primera versión en tonos dorados y participó en la Gala Viva Panamá de Miss Universe Panamá 2026, donde consiguió el primer lugar. Sin embargo, para su presentación en Miss Universo se realizaron modificaciones y se incorporó una paleta de colores más amplia, por solicitud de César Anel Rodríguez, presidente de la organización.
El vestuario combina diferentes elementos que hacen referencia a los paisajes y especies de Panamá. Entre ellos sobresale un body con transparencias, decorado con cristales y pedrería verde esmeralda, acompañado de hojas de gran tamaño que recrean la vegetación de los bosques tropicales.
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La propuesta también incluye dos guacamayas rojas ubicadas sobre los hombros, mariposas tropicales y una composición de heliconias que cae desde la cintura. El diseño se complementa con un tocado elaborado a partir de formas inspiradas en ramas y hojas.
Con esta creación, el diseñador César Pinilla busca convertir la naturaleza panameña en el eje de una representación artística que Gabriela González llevará ante el público internacional.
La competencia de traje nacional de Miss Universo 2026 está programada para el sábado 21 de noviembre, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico. Durante esta presentación, las candidatas mostrarán diseños que representan elementos culturales y tradicionales de sus respectivos países.
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