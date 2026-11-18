La creación de un seguro para proteger los ahorros de los depositantes del Centro Bancario Internacional que opera en Panamá abre un nuevo debate en el sector financiero: cómo garantizar la devolución de los fondos ante una eventual crisis bancaria sin trasladar el costo de esa protección a los propios ahorristas.

La iniciativa está siendo analizada por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), que prepara un estudio para establecer un fondo de garantía de depósitos. Aunque la propuesta se ha evaluado desde hace años, cobró relevancia a raíz de la intervención de Ueno Bank de Paraguay, a inicios de noviembre.

El próximo año se efectuará este estudio, que evaluará el alcance de la cobertura, los montos protegidos, el modelo de administración, la estructura de financiamiento y su articulación con los mecanismos de resolución bancaria.

De igual manera, la SBP indicó en exclusiva a este diario que presentará un anteproyecto de ley de resolución bancaria a través del Ministerio de Economía y Finanzas.

El principal punto de discusión es quién asumirá el costo de este mecanismo. La SBP informó que el fondo de garantía de depósitos sería financiado por las entidades bancarias, aunque reconoció que tendría incidencia en las tasas de interés.

“Es muy importante que se haga una evaluación técnica, sobre el tema que mida los pros y los contras de un fondo de garantía sobre los depósitos”, comentó Fernando Aramburú Porras, exministro de Economía y Finanzas.

Entre los aspectos que hay que evaluar está si se tomará el ejemplo de Paraguay, que cubre 75 salarios mínimos, o el de otros países con sumas variables, expuso Aramburú Porras.

“Es interesante que se evalúe porque cuando hay una corrida de un banco hay mucha presión de los pequeños ahorristas para recuperar sus fondos porque viven de eso”, acotó el exministro y empresario.

El impacto que podría tener este mecanismo en los clientes también genera preocupación entre las organizaciones de consumidores. Giovani A. Fletcher, del Instituto Panameño de Derecho de Consumidores y Usuarios (Ipadecu), manifestó su respaldo a la evaluación, pero advirtió sobre el riesgo de que se traduzca en un aumento de las tasas de interés.

“Estamos de acuerdo, pero el temor que se relativiza es con respecto a que suban las tasas de interés en un mercado donde suben por cualquier circunstancia”, comentó Fletcher.

Estos seguros se aplican en buena parte de los países de la región latinoamericana, resaltó Fletcher.

A nivel de asociaciones de consumidores de Latinoamérica, los modelos que han sido exitosos son los que tienen una cobertura explícita y limitada a montos pequeños. “Un fondo que se forma antes de cualquier crisis con primas pagadas por los bancos y primas que aumentan según el riesgo para cada banco”.

Desde la perspectiva de los consumidores, Pedro Acosta, representante de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (Uncurepa), considera que la revisión del sistema puede contribuir a fortalecer la confianza en el centro bancario, a partir de las experiencias que han ocurrido en el país.

¿Sería costoso?

El exsuperintendente Olegario Barrelier (2006-2009) comentó que durante su gestión se efectuó un análisis “a profundidad” con el personal técnico de la SBP y la asesoría del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco de España y la Reserva Federal de Estados Unidos., que “llevó a la conclusión de que, para la base de depósitos y depositantes afectados del sistema de entonces el seguro era excesivamente costoso”.

Por ello, se apuntaba a una responsabilidad de los bancos en su gestión de crédito y a la severidad del regulador, al no tener Panamá Banco Central.

Sin embargo, Barrelier contextualizó que han pasado 17 años y muchas cosas del entorno financiero, la tecnología y la operativa bancaria han cambiado.

“Me parece excelente iniciativa que la SBP revise aspectos claves del proceso actual para mejorarlo y conservar su posición competitiva cimera continental”.

Desde el sector empresarial, el abogado Rubén Castillo Gil y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa coinciden en que lo fundamental es evaluar el costo para los propios ahorristas y analizar los aspectos técnicos.

“Panamá tiene un sistema bancario sólido y bien regulado. En todo caso el debate no está demás”, dijo Castillo Gil.

Se trataría de un mecanismo adicional para fortalecer la confianza en el sistema financiero y darle mayor protección a los ahorristas. Sin embargo, el respaldo dependerá de los términos y condiciones, entre ellos, quién asumirá el costo y cómo se financiará.

“Su implementación podría incidir en la competitividad de nuestro Centro Bancario Internacional o traducirse en una disminución de las tasas de interés que reciben los depositantes por sus ahorros”, indicó la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).

La organización empresarial, liderada por Alberto López Tom, resaltó la importancia de que cualquier iniciativa en esa dirección sea producto de un amplio análisis técnico y de consulta con los diversos sectores para procurar la protección de los ahorristas y preservar la solidez, competitividad y atractivo del centro bancario.