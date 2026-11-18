La representación de Panamá integrará el Grupo B junto a México, República Dominicana, Argentina y Colombia para disputar la tercera edición de la Serie de las Américas de Béisbol, certamen continental que se celebrará del 9 al 17 de febrero de 2027 en Venezuela y al que asistirá el equipo que resulte campeón de la próxima temporada de la Liga Profesional de Béisbol de Panamá (Probeis).
De acuerdo con la conformación oficial del torneo divulgada por la organización, la competencia contará con la participación de diez novenas divididas en dos llaves de cinco equipos cada una, quedando el Grupo A integrado por las delegaciones de Venezuela, Puerto Rico, Cuba, Curazao y Nicaragua.
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El torneo reunirá a los monarcas de las ligas invernales y circuitos profesionales de la región durante nueve días de competencia en territorio venezolano, donde el representante istmeño buscará superar la fase de grupos ante rivales tradicionales del área caribeña y suramericana.
La participación de panameña en la Serie de las Américas de Béisbol responde a la alianza impulsada por la Asociación de Béisbol de las Américas (Abam), organismo creado para ofrecer competencia internacional de clubes a las ligas profesionales de la región que no forman parte de la estructura permanente de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC).
En este escenario, el certamen funciona como el principal escaparate continental para el campeón de Probeis, debido a que el país participa en la Serie del Caribe únicamente en calidad de invitado cuando la sede o el formato lo permiten, sin contar con un cupo fijo anual.
Para la edición de 2027 en Venezuela, la incorporación de novenas procedentes de ligas tradicionales del Caribe eleva el nivel competitivo del torneo respecto a sus primeras entregas, exigiendo al futuro monarca de Panamá conformar una plantilla con refuerzos y peloteros de experiencia profesional para superar una llave que incluye a potencias históricas del área.