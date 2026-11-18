La representación de Panamá integrará el Grupo B junto a México, República Dominicana, Argentina y Colombia para disputar la tercera edición de la Serie de las Américas de Béisbol, certamen continental que se celebrará del 9 al 17 de febrero de 2027 en Venezuela y al que asistirá el equipo que resulte campeón de la próxima temporada de la Liga Profesional de Béisbol de Panamá (Probeis). De acuerdo con la conformación oficial del torneo divulgada por la organización, la competencia contará con la participación de diez novenas divididas en dos llaves de cinco equipos cada una, quedando el Grupo A integrado por las delegaciones de Venezuela, Puerto Rico, Cuba, Curazao y Nicaragua.

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El torneo reunirá a los monarcas de las ligas invernales y circuitos profesionales de la región durante nueve días de competencia en territorio venezolano, donde el representante istmeño buscará superar la fase de grupos ante rivales tradicionales del área caribeña y suramericana.

El panorama de Panamá en el certamen

La participación de panameña en la Serie de las Américas de Béisbol responde a la alianza impulsada por la Asociación de Béisbol de las Américas (Abam), organismo creado para ofrecer competencia internacional de clubes a las ligas profesionales de la región que no forman parte de la estructura permanente de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC).