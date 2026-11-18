El Tribunal de Apelaciones negó la solicitud de cambio de medida cautelar presentada por la defensa del exdirector de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, por lo que se mantiene la detención provisional que cumple dentro de una investigación por presunto enriquecimiento injustificado. La decisión se produjo durante una audiencia de revisión de medida cautelar, en la que la Fiscalía Anticorrupción logró que se rechazara la petición de sustituir la detención provisional impuesta al exfuncionario, quien dirigió la AIG durante el periodo 2019-2024. De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, el Tribunal de Garantías consideró que no habían cambiado las circunstancias que justificaron la aplicación de la medida cautelar.

Además, coincidió con los argumentos del Ministerio Público sobre los riesgos asociados a la naturaleza del hecho investigado. Investigación por presunto enriquecimiento injustificado La investigación contra Oliva comenzó a partir de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, fechado el 15 de septiembre de 2025, en el que se habría detectado un presunto incremento patrimonial injustificado superior a los 957 mil dólares.

Con base en estos elementos, el Ministerio Público formuló cargos contra el exdirector de la AIG el 31 de mayo de 2026. La Procuraduría también informó que Oliva mantiene otra investigación por los presuntos delitos de peculado, corrupción y asociación ilícita.

En tanto, este 17 de noviembre Paola Rincón, pareja sentimental de Oliva, fue imputada por presunto enriquecimiento injustificado y se le ordenó la medida cautelar de prohibición de salida del país y reporte periódico. Según la Fiscalía Anticorrupción, Rincón habría ayudado a encubrir el presunto enriquecimiento injustificado de Oliva entre 2019 y 2024.

Los elementos de convicción presentados por la Fiscalía en la audiencia de garantías consistieron en el informe de Contraloría General de la República que detallaba una discrepancia en los gastos e ingresos de Oliva por casi un millón de dólares, así cómo registros de cientos de transacciones entre cuentas bancarias por más de 100 mil dólares entre Oliva y Rincón.