En la tarde de este lunes 16 de noviembre fue aprehendida la pareja del exadministrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) Luis Oliva.

La Estrella de Panamá conoció que este caso es investigado por la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación.

Además, se conoció que la pareja sería investigada por presunto enriquecimiento injustificado.

El pasado 25 de agosto la fiscal anticorrupción Patricia Herrera reveló que el Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la decisión del Tribunal de Garantías de mantener bajo detención provisional a Oliva dentro de una investigación por el presunto delito de enriquecimiento injustificado en perjuicio del Estado.

Herrera explicó que los magistrados consideraron que la defensa no presentó nuevos elementos capaces de modificar las circunstancias que justificaron la medida cautelar impuesta contra Oliva.

“El Tribunal Superior de Apelaciones confirma que esa decisión del Tribunal de Garantías es la correcta”, señaló la fiscal.

Oliva fue aprehendido en junio por un presunto caso de enriquecimiento injustificado. Esta investigación esta a cargo de la Fiscalía Anticorrupción.

Al ex funcionario también se le investiga por otro caso por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, corrupción de servidores públicos y peculado.

Desde el 10 de septiembre de 2025 Oliva cumplía la medida cautelar de reporte periódico los días 14 y 28 de cada mes en la Fiscalía Anticorrupción.

El primer caso, encabezada por la Fiscalía Anticorrupción, nace ante una denuncia por la cesión indebida de los derechos exclusivos a dos empresas para beneficiarse y lucrar de la plataforma Vale Digital (Listo Wallet).