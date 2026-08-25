Luis Oliva seguirá detenido: Tribunal de Apelaciones confirma medida por presunto enriquecimiento injustificado

La fiscal anticorrupción Patricia Herrera reveló que el Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la decisión del Tribunal de Garantías de mantener bajo detención provisional a Luis Oliva, exdirector de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), dentro de una investigación por el presunto delito de enriquecimiento injustificado en perjuicio del Estado.

Herrera explicó que los magistrados consideraron que la defensa no presentó nuevos elementos capaces de modificar las circunstancias que justificaron la medida cautelar impuesta contra Oliva.

“El Tribunal Superior de Apelaciones confirma que esa decisión del Tribunal de Garantías es la correcta”, señaló la fiscal anticorrupción a TVN Noticias.

De acuerdo con Herrera, durante la audiencia de revisión la defensa alegó nuevamente la existencia de nuevos elementos que podrían justificar un cambio en la medida cautelar, pero, a criterio del tribunal, estos no fueron sustentados adecuadamente.

La fiscal indicó que los argumentos presentados por la defensa ya habían sido objeto de análisis y debate en audiencias anteriores.

“Todo lo que fue argumentado ya fue objeto de argumentación y de debate. Ya todo esto ha sido planteado, argumentado y se han tomado las decisiones que lo mantienen al señor Oliva en detención”, explicó Herrera.

La decisión implica que Luis Oliva continuará bajo detención provisional mientras avanza la investigación que adelanta la Fiscalía Anticorrupción.

Herrera sostuvo que el Tribunal Superior de Apelaciones consideró que no fueron aportados nuevos elementos que permitieran disminuir o descartar los riesgos procesales valorados inicialmente por el Tribunal de Garantías.

Un juez de garantía ordenó la mañana de este domingo 31 de mayo la detención provisional de Oliva por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.

Oliva fue aprehendido en junio por un presunto caso de enriquecimiento injustificado. Esta investigación esta a cargo de la Fiscalía Anticorrupción.

Al ex funcionario también se le investiga por otro caso por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, corrupción de servidores públicos y peculado.

Desde el 10 de septiembre de 2025 Oliva cumplía la medida cautelar de reporte periódico los días 14 y 28 de cada mes en la Fiscalía Anticorrupción.

El primer caso, encabezada por la Fiscalía Anticorrupción, nace ante una denuncia por la cesión indebida de los derechos exclusivos a dos empresas para beneficiarse y lucrar de la plataforma Vale Digital (Listo Wallet).