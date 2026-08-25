Plaza Amador se juega el todo o nada en la Copa Centroamericana

El Plaza Amador ya se encuentra en tierras ticas para el importante enfrentamiento ante la Liga Deportiva Alajuelense por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026.

Los dirigidos por Mario Méndez tienen entre sus manos la oportunidad de clasificar nuevamente a los cuartos de final del certamen, tras haberlo conseguido también en la edición del 2025, pero no será tarea sencilla.

Para lograr esa clasificación, primero deberán cerrar esta fase de grupos ante los actuales tricampeones del torneo internacional. Lo positivo es que al Plaza Amador le basta hasta un empate para conseguir el objetivo. Una derrota los dejaría sin posibilidades de clasificar a los cuartos de final y luchar por un cupo en la Copa de Campeones de la Concacaf 2027.

Es tan importante este partido para las aspiraciones del Plaza Amador que viajaron a Costa Rica el pasado lunes 24 de agosto para ultimar la preparación de este cotejo en el estadio Alejandro Morera Soto.

Dentro de la convocatoria panameña, se denota las bajas de Héctor Ríos, una de las revelaciones juveniles del equipo y de Yoameth Murillo. En el caso del juvenil de 20 años, el placino suma cinco goles y dos asistencias entre todas las competencias, mientras que el mediocampista tiene en su cuenta tres anotaciones en todos los torneos. Estas serán bajas importantes para los dirigidos por Mario Méndez.

La situación de la tabla favorece al conjunto panameño. El Plaza Amador ocupa la segunda posición, mientras que la Liga Deportiva Alajuelense el tercer escalón, ambos con seis puntos. A pesar de que la diferencia de goles es la misma (primer criterio de desempate), los goles anotados favorecen a los panameños y podría ser un factor importante para una posible clasificación. Los placinos suman nueve tantos, por los cuatro de los ticos.