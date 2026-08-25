Presupuesto del MIDA para 2027 sería de $209.3 millones; priorizarán agua y cambio climático

Este martes 25 de agosto continuaron las vistas presupuestarias en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

En esta ocasión le corresponde al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), la Agencia Panamá Pacífico, Mercados Nacionales de la Cadena de Frío, Zona Libre de Colón, y la Empresa de Generación Eléctrica (Egesa).

La primera institución en presentarse fue el MIDA, que tiene un presupuesto recomendado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para 2027 de 209.3 millones de dólares.

De ese total, 78.6 millones de dólares estarían destinados a funcionamiento y 130.7 millones para inversión.

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, afirmó que la prioridad es garantizar la sostenibilidad en el sector, invirtiendo en acciones para mitigar el cambio climático y garantizar el acceso al agua a través de programas de rehabilitación, almacenamiento y sistemas de riego.