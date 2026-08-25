Irán difunde video que amenaza a Barron Trump; Servicio Secreto investiga

El Servicio Secreto de Estados Unidos confirmó este martes 25 de agosto que está al tanto de un video difundido por la televisión estatal de Irán que parece amenazar la vida de Barron Trump, hijo menor del presidente Donald Trump.

Con este escenario, los agentes, consultados por CNN, aseguraron que investiga cualquier contenido que pueda representar una amenaza contra una persona bajo su protección.

Según la cadena estadounidense, el video fue transmitido durante el fin de semana por IRIB, la cadena estatal iraní considerada cercana a los sectores de línea dura del régimen.

El material, de casi tres minutos de duración, muestra lugares donde se sabe públicamente que Barron Trump pasa tiempo, entre ellos la Trump Tower en Nueva York.

El contenido comienza con un gráfico en inglés que plantea: “¿Dónde matar a Barron Trump?”. Hacia el final, el narrador hace referencia a una recompensa de 10 millones de dólares, de acuerdo con la cobertura de CNN.

Nate Herring, portavoz del Servicio Secreto, confirmó a CNN que la agencia conoce el video y está realizando las investigaciones correspondientes.

“El Servicio Secreto está al tanto del video e investiga cualquier cosa que pueda percibirse como una amenaza contra las personas bajo nuestra protección”.

El funcionario agregó que, por razones de seguridad operativa, la agencia no comenta asuntos relacionados con inteligencia de protección.

CNN también informó que una fuente federal de las fuerzas del orden describió el video como parte de una campaña más amplia de contenidos procedentes de Irán dirigidos contraTrump y su familia.

Según esa fuente, algunos materiales anteriores han incluido referencias a desplazamientos y sugerencias sobre posibles ataques contra integrantes de la familia presidencial.

Las medidas de protección son modificadas constantemente a partir de información proporcionada por el Servicio Secreto, otras agencias estadounidenses, cuerpos policiales y autoridades de otros países.