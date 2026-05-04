Irán amenaza con atacar a Estados Unidos si se acerca al estrecho de Ormuz

Irán lanzó una fuerte advertencia al señalar que atacará a cualquier fuerza militar extranjera, especialmente de Estados Unidos, que intente aproximarse o ingresar al estratégico estrecho de Ormuz, una de las principales rutas del comercio energético mundial.

La cadena estatal IRIB difundió un comunicado del general Alí Abdollahi, del mando central del ejército iraní, donde afirmó que cualquier presencia militar extranjera en la zona será considerada una amenaza directa.

“Advertimos que cualquier fuerza armada extranjera -especialmente las agresivas fuerzas militares estadounidenses-, será objeto de ataques si pretende acercarse o entrar en el estrecho de Ormuz”.

Según informó el medio El Mundo, previamente, el presidente de la comisión de seguridad nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, indicó que Teherán consideraría cualquier intento de intervención por parte de Estados Unidos como una violación del alto el fuego vigente.

“Cualquier interferencia estadounidense en el nuevo régimen marítimo del estrecho de Ormuz será considerada una violación del alto el fuego”, escribió Azizi en la red social X.

El estrecho de Estrecho de Ormuz es un punto clave para el tránsito global de petróleo, por lo que cualquier escalada militar en la zona genera preocupación en la comunidad internacional.