Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 4 de mayo

<a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá</a> informó que para este lunes 4 de mayo<b> se prevén condiciones inestables</b>, con aguaceros de moderados a fuertes en gran parte del país.Durante la madrugada y primeras horas del día, <b>el Caribe registrará lluvias y chubascos aislados intermitentes desde Guna Yala hasta el norte de Veraguas</b>. Estas precipitaciones disminuirán en horas de la tarde, pero se reactivarán avanzada la noche.En la vertiente del Pacífico, <b>se esperan chubascos aislados en la madrugada y la mañana sobre zonas del norte de Panamá y Panamá Oeste</b>, mientras que en el Golfo de Panamá se pronostican aguaceros moderados con posibilidad de extenderse<b> hacia Herrera, Los Santos y Darién.</b>Para la tarde, el pronóstico indica aguaceros dispersos de moderados a fuertes a lo largo del Pacífico, con eventos más intensos en<b> Darién, Panamá, Panamá Oeste, Veraguas y Chiriquí</b>. En la noche, el cielo estará parcialmente nublado a nublado, con probabilidad de lluvias sobre el Golfo de Panamá y áreas cercanas.Las temperaturas mínimas oscilarán entre <b>21.5°C y 24°C,</b> descendiendo entre <b>12°C y 20°C </b>en zonas montañosas de la Cordillera Central. Las máximas se ubicarán entre<b> 31°C y 33.5°C</b>, con valores de hasta<b> 25°C </b>en áreas elevadas.Finalmente, los índices de radiación UV-B se ubicarán entre moderados y altos en el territorio nacional, pero alcanzarán niveles muy altos a extremos en zonas marítimas, por lo que se recomienda precaución ante la exposición al sol.