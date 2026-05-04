Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 4 de mayo

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá informó que para este lunes 4 de mayo se prevén condiciones inestables, con aguaceros de moderados a fuertes en gran parte del país.

Durante la madrugada y primeras horas del día, el Caribe registrará lluvias y chubascos aislados intermitentes desde Guna Yala hasta el norte de Veraguas. Estas precipitaciones disminuirán en horas de la tarde, pero se reactivarán avanzada la noche.

En la vertiente del Pacífico, se esperan chubascos aislados en la madrugada y la mañana sobre zonas del norte de Panamá y Panamá Oeste, mientras que en el Golfo de Panamá se pronostican aguaceros moderados con posibilidad de extenderse hacia Herrera, Los Santos y Darién.

Para la tarde, el pronóstico indica aguaceros dispersos de moderados a fuertes a lo largo del Pacífico, con eventos más intensos en Darién, Panamá, Panamá Oeste, Veraguas y Chiriquí. En la noche, el cielo estará parcialmente nublado a nublado, con probabilidad de lluvias sobre el Golfo de Panamá y áreas cercanas.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 21.5°C y 24°C, descendiendo entre 12°C y 20°C en zonas montañosas de la Cordillera Central. Las máximas se ubicarán entre 31°C y 33.5°C, con valores de hasta 25°C en áreas elevadas.

Finalmente, los índices de radiación UV-B se ubicarán entre moderados y altos en el territorio nacional, pero alcanzarán niveles muy altos a extremos en zonas marítimas, por lo que se recomienda precaución ante la exposición al sol.