Panamá hace historia en el tatami brasileño con una lluvia de medallas

La delegación panameña dejó en alto el nombre del país durante el 7th Karate-Do Internacional JKS 2026, celebrado del 21 al 23 de agosto en la ciudad de Vitoria, Brasil, con destacadas actuaciones en distintas categorías.
Uno de los principales protagonistas fue el joven Eric Augusto Martínez, representante de Rufina Alfaro, en San Miguelito, quien conquistó la medalla de oro en la categoría de 84 kilogramos. Martínez se impuso en la modalidad de kumite, demostrando su preparación y nivel competitivo frente a atletas internacionales.
El karateca participó en representación de la Organización JKS Panamá, sumándose a una delegación que consiguió múltiples preseas durante el certamen.
Entre los resultados obtenidos por los atletas panameños destacan:
Los resultados reflejan el talento y la preparación de los representantes de JKS Panamá, quienes lograron subir al podio en categorías infantiles, juveniles y de adultos.
Con esta actuación, la delegación panameña cerró una participación sobresaliente en tierras brasileñas, destacando el crecimiento y la competitividad del karate nacional en escenarios internacionales.
El equipo tiene previsto regresar a Panamá este miércoles 26 de agosto, aproximadamente a las 6:00 a.m., luego de completar su participación en el torneo.
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