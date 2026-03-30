Trump amenaza con atacar infraestructura de Irán si fracasan negociaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que su gobierno mantiene <b>'serias discusiones'</b> con lo que calificó como un<b> 'nuevo y más razonable régimen' </b>en Irán, en medio de la actual escalada de tensiones en la región.<b>A través de su plataforma Truth Social</b>, el mandatario afirmó que se ha logrado un <b>'gran progreso'</b> en las conversaciones, cuyo objetivo sería poner fin a las operaciones militares estadounidenses en territorio iraní. No obstante, advirtió que el tiempo para alcanzar un acuerdo es limitado.Trump fue enfático al señalar que, de no concretarse un entendimiento<b> 'en breve' </b>y si el Estrecho de Ormuz no se mantiene abierto de inmediato <b>al tráfico internacional, Estados Unidos</b> <b>intensificará su respuesta de manera contundente.</b>Entre las medidas que mencionó en caso de fracasar las negociaciones, el presidente advirtió sobre posibles ataques a infraestructura clave de Irán, incluyendo plantas generadoras de electricidad, pozos petroleros y la isla de Isla de Kharg, considerada la principal terminal de exportación de crudo del país. También hizo referencia a la eventual destrucción de plantas desalinizadoras.Trump justificó su postura al responsabilizar al anterior gobierno iraní de décadas de violencia, aludiendo a lo que describió como 47 años de <b>'reinado del terror'</b>, al que atribuyó la muerte de ciudadanos y militares estadounidenses.