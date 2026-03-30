Trump amenaza con atacar infraestructura de Irán si fracasan negociaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que su gobierno mantiene “serias discusiones” con lo que calificó como un “nuevo y más razonable régimen” en Irán, en medio de la actual escalada de tensiones en la región.

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario afirmó que se ha logrado un “gran progreso” en las conversaciones, cuyo objetivo sería poner fin a las operaciones militares estadounidenses en territorio iraní. No obstante, advirtió que el tiempo para alcanzar un acuerdo es limitado.

Trump fue enfático al señalar que, de no concretarse un entendimiento “en breve” y si el Estrecho de Ormuz no se mantiene abierto de inmediato al tráfico internacional, Estados Unidos intensificará su respuesta de manera contundente.

Entre las medidas que mencionó en caso de fracasar las negociaciones, el presidente advirtió sobre posibles ataques a infraestructura clave de Irán, incluyendo plantas generadoras de electricidad, pozos petroleros y la isla de Isla de Kharg, considerada la principal terminal de exportación de crudo del país. También hizo referencia a la eventual destrucción de plantas desalinizadoras.

Trump justificó su postura al responsabilizar al anterior gobierno iraní de décadas de violencia, aludiendo a lo que describió como 47 años de “reinado del terror”, al que atribuyó la muerte de ciudadanos y militares estadounidenses.