Contraloría aprueba fondos para reactivar obras del Estadio Rico Cedeño en Herrera

La Contraloría General de la República refrendó este lunes 30 de marzo la financiación de los trabajos de rehabilitación del Estadio Rico Cedeño, ubicado en la provincia de Herrera y considerado un símbolo del béisbol nacional.

La noticia se oficializó en un acto en el que estuvieron presentes el contralor general de la República, Anel ‘Bolo’ Flores; el diputado Manuel Cohen Salerno; y el director del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Miguel Ordóñez.

Entre la documentación esencial tramitada para dar continuidad a los trabajos de rehabilitación del estadio, un comunicado de la Contraloría citó la Adenda N.° 7 relativa al contrato N.° 01-2019 INV., además de un acuerdo suplementario para la ejecución de la fianza de cumplimiento, la cual asciende a B/. 2,068,965.78.

Esta suma, según la nota de prensa de la Contraloría, “será cubierta por la aseguradora, lo que garantiza que estos recursos no representarán un costo adicional ni para el Estado ni para la ciudadanía, y permitirá dar continuidad a la obra”.

El contrato de los trabajos —cuyo valor supera los B/. 10.4 millones— establece un período de ejecución de 12 meses a partir del refrendo, lo que marca el inicio formal de esta fase. Asimismo, las obras serán retomadas por la empresa RODSA, mientras que Pandeportes asumirá labores de seguimiento y supervisión del proyecto.