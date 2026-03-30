Las 5 claves de Panamá y el mundo | 30 de marzo

La jornada informativa de este lunes 30 de marzo llega cargada de hechos relevantes tanto en Panamá como en el escenario internacional.<b>-El Gobierno Nacional de Panamá</b> expresó sus condolencias a los gobiernos de Catar y Turquía tras el accidente de helicóptero ocurrido el pasado 22 de marzo, en el que fallecieron siete personas, entre ellas ciudadanos de ambas naciones.-Las autoridades adelantan investigaciones por<b> el asesinato del excandidato independiente a representante de Juan Díaz, Jesús Alemán,</b> hecho ocurrido en el sector de Ciudad Radial.<b>-El exdiputado Luis Ernesto Carles Rudy</b> anunció su renuncia al Partido Panameñista, señalando que la decisión responde a un proceso de reflexión personal.<b>-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,</b> aseguró que su administración mantiene 'serias discusiones' con lo que describió como un nuevo y más razonable régimen en Irán, en medio de crecientes tensiones en la región.<b>-España decidió cerrar su espacio aéreo a vuelos militares vinculados al conflicto entre Estados Unidos</b> e Irán, una medida que analistas interpretan como una señal política que podría marcar un giro en las relaciones dentro del bloque occidental.