Suspenden obras viales y cierres de carriles en Semana Santa

<a href="/tag/-/meta/attt-autoridad-del-transito-y-transporte-terrestre">La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT)</a> anunció este lunes 30 de marzo la <b>suspensión temporal de obras y trabajos que impliquen el cierre u ocupación de carriles en diversas vías del país</b>, como parte de las medidas para garantizar la movilidad durante Semana Santa.De acuerdo con el comunicado oficial, la restricción estará vigente desde las 12:01 a.m. del jueves 2 de abril hasta las 12:01 a.m. del lunes 6 de abril de 2026, en coordinación con la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional.La medida aplicará a lo largo de la Carretera Panamericana, específicamente <b>desde La Espiga de La Chorrera</b> <b>hasta la frontera en Paso Canoas</b>, así como <b>desde la intersección con el Corredor Sur hasta el sector de Las Garzas de Pacora</b>.Asimismo, abarcará importantes arterias viales de la capital, entre ellas las avenidas Transístmica, Balboa, José Agustín Arango, José María Torrijos, Ricardo J. Alfaro y vía Israel.La ATTT explicó que el objetivo principal de esta disposición es permitir un tránsito más fluido y seguro durante el periodo de Semana Santa, cuando se registra un aumento significativo en el desplazamiento de personas hacia el interior del país.Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito y seguir las indicaciones de los agentes para evitar accidentes y congestionamientos durante estos días.