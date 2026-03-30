Suspenden obras viales y cierres de carriles en Semana Santa

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció este lunes 30 de marzo la suspensión temporal de obras y trabajos que impliquen el cierre u ocupación de carriles en diversas vías del país, como parte de las medidas para garantizar la movilidad durante Semana Santa.

De acuerdo con el comunicado oficial, la restricción estará vigente desde las 12:01 a.m. del jueves 2 de abril hasta las 12:01 a.m. del lunes 6 de abril de 2026, en coordinación con la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional.

La medida aplicará a lo largo de la Carretera Panamericana, específicamente desde La Espiga de La Chorrera hasta la frontera en Paso Canoas, así como desde la intersección con el Corredor Sur hasta el sector de Las Garzas de Pacora.

Asimismo, abarcará importantes arterias viales de la capital, entre ellas las avenidas Transístmica, Balboa, José Agustín Arango, José María Torrijos, Ricardo J. Alfaro y vía Israel.

La ATTT explicó que el objetivo principal de esta disposición es permitir un tránsito más fluido y seguro durante el periodo de Semana Santa, cuando se registra un aumento significativo en el desplazamiento de personas hacia el interior del país.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito y seguir las indicaciones de los agentes para evitar accidentes y congestionamientos durante estos días.