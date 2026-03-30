Céline Dion volverá a los escenarios: así será su esperado regreso en septiembre

La última aparición pública de Dion se remonta a los <b>Juegos Olímpicos de 2024</b>, donde interpretó <b>'El himno al amor'</b> desde el primer nivel de la emblemática <b>Torre Eiffel</b>, la cual realizó una iluminación especial en celebración del anuncio de este lunes.<b>Céline Dion</b> también agradeció el apoyo de sus fanáticos, quienes la acompañaron durante su retiro obligado de los escenarios debido al <b>síndrome de la persona rígida</b>, un trastorno neurológico autoinmune, raro y progresivo, caracterizado por <b>rigidez muscular severa</b> y <b>espasmos dolorosos</b>, especialmente en el tronco y las extremidades. Esta enfermedad afecta aproximadamente a entre una y dos personas por cada millón.En una entrevista concedida a la cadena estadounidense <b>NBC</b>, reveló que su deseo de seguir actuando mientras enfrentaba esta condición la llevó a consumir, en una ocasión, hasta <b>90 miligramos diarios de Valium</b>, una dosis potencialmente mortal.