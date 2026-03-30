Céline Dion volverá a los escenarios: así será su esperado regreso en septiembre

La cantante canadiense Céline Dion anunció este lunes 30 de marzo su próximo regreso a los escenarios con diez conciertos que ofrecerá en París (Francia) el próximo mes de septiembre en el Paris La Défense Arena.

La intérprete —quien difundió la noticia en sus redes sociales el mismo día de su cumpleaños número 58— aseguró que se siente nerviosa, pero fuerte y preparada para afrontar lo que viene.

“Este año he recibido el mejor regalo de mi vida. He recibido la oportunidad de verlos, de actuar para ustedes una vez más”, expresó en un video también difundido en su recién estrenada cuenta oficial de TikTok.

Previo al anuncio de Dion, comenzaron a circular pistas sobre su posible regreso a través de un despliegue de mensajes en distintos puntos de la capital francesa, con frases como “Céline Dion” y “París, ya estoy lista”, según recogió la cadena de televisión BFMTV.

Por su parte, la revista Paris Match informó que los pósteres colocados por toda la ciudad desde el pasado 23 de marzo incluían referencias a una de las canciones más icónicas de la cantante: “My Heart Will Go On”.