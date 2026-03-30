Diputados buscan ampliar nuevos descuentos para jubilados y pensionados

La Comisión de Salud de la Asamblea Nacional discutió en primer debate la fusión de los proyectos de ley 226, 225 y 227, que modifican y adicionan artículos a la Ley 6 de junio de 1987 sobre beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad. La iniciativa, presentada por los diputados Lenin Ulate, Jorge González y Crispiano Adames, busca ampliar los derechos de este sector históricamente movilizado en defensa de mejores condiciones de vida. Los proyectos 225, 226 y 227 plantean desde un 20% hasta un 40% en medicamentos, atención médica, tratamientos, cirugías y operaciones. También, incluye mayor beneficio en temas de transporte, hoteles, pasajes aéreos, entre otros. El diputado Lenin Ulate, uno de los proponentes, subrayó que la unificación de las propuestas envía un mensaje claro de compromiso hacia los jubilados. ”Por años los hemos visto en las calles reclamando derechos. Esta iniciativa es apenas un paliativo para hacer justicia a quienes trabajaron y construyeron nuestro país”, señaló.

Objeciones de la industria aérea

Alejandro Muñoz, subdirector de asuntos con gobierno de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), advirtió sobre el impacto económico y legal del artículo que eleva de 25% a 35% el descuento en boletos aéreos para jubilados. Según explicó, las aerolíneas operan con márgenes de ganancia muy bajos y Panamá podría incumplir acuerdos bilaterales, como el firmado con Estados Unidos en 1998, que garantiza libertad tarifaria a las compañías. ”Si se aprueba este artículo tal cual está, Panamá podría estar en incumplimiento de acuerdos internacionales”, subrayó.

Sector hotelero

Víctor Concepción Pérez, en representación de la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel), planteó dos objeciones técnicas al proyecto de ley 227. Señaló que la segmentación por nivel de facturación para aplicar descuentos adicionales en alimentos —que llevaría el beneficio hasta un 30%— es inviable y genera distorsiones financieras. ”La mayoría de los hoteles operan sus restaurantes bajo un solo aviso de operación. Esto crea fricciones y compromete la rentabilidad de la industria turística”, explicó. Añadió que los hoteles han asumido por más de cuatro décadas los descuentos sin poder deducirlos del impuesto sobre la renta, lo que representa una carga financiera que afecta la sostenibilidad del sector. Apatel solicitó mantener los porcentajes vigentes en la Ley 6 y eliminar la segmentación propuesta.

Sector farmacéutico

Lucas, presidente de la Asociación Aredes, también expresó preocupación por la falta de consulta previa y por la inviabilidad de los descuentos en medicamentos. Explicó que las farmacias han tenido que aumentar precios para poder cumplir con los descuentos establecidos, lo que encarece los medicamentos en Panamá en comparación con otros países de la región. ”El costo de los medicamentos en Panamá es 27% más alto que en Centroamérica, porque las farmacias han tenido que subir precios para poder dar el descuento a jubilados”, afirmó. Diputados de la comisión, como Edwin Vergara y Miguel Campos, reconocieron la gravedad del planteamiento y solicitaron dar seguimiento al tema para evitar que los descuentos terminen afectando a toda la población.

Intervención