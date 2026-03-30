Fecha clave para discusión del reglamento interno de la Asamblea Nacional

Este martes 31 de marzo podría ser una fecha decisiva en la discusión del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional.

La Comisión de Credenciales, responsable de discutir esta iniciativa legislativa, se reunirá desde las 10 am para votar sobre el texto único que será enviado a segundo debate para la discusión en el pleno legislativo.

La votación debía llevarse a cabo el lunes, pero los diputados no lograban ponerse de acuerdo sobre cuáles artículos ya habían votado. Luego de horas de discutir sobre procedimiento en la sala de reuniones del Partido Revolucionario Democrático (dónde se llevó a cabo la sesión), los diputados finalmente anunciaron un receso hasta el martes para realizar un informe y aclarar los puntos pendientes.

El diputado Ernesto Cedeño, uno de los comisionados, explicó a La Estrella de Panamá que buscaban clarificar quién había votado artículo por artículo.

Una vez que se tenga el informe, quedará registrado qué diputado votó a favor o en contra de cada artículo. También se tendrá un texto único para la discusión en segundo debate.

El proyecto de ley es una amalgama de decenas de proyectos legislativos presentados por distintos diputados de múltiples bancadas que han sido fusionados en uno solo.

Entre los puntos que han generado discusión se encuentran la exención de impuestos a diputados sobre la importación de vehículos, las sanciones a diputados que no asisten al pleno y el orden en el cuál se discuten los proyectos.

El reglamento interno de la Asamblea se aprobó originalmente en 1984, aún bajo el gobierno militar. Posteriormente, ha recibido múltiples modificaciones, siendo una de las más importantes la aprobada en 2010.

El cambio al reglamento interno se ha convertido en uno de los principales puntos de discusión y en una baza política dentro del Legislativo. Además, forma parte de las promesas del presidente del Legislativo, Jorge Herrera, quien anunció modificaciones al documento durante su campaña por el cargo.