Asamblea aprueba bajar a primer debate proyecto sobre derecho a replica

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó la noche de este lunes 30 de marzo devolver a primer debate el proyecto de ley que reforma el derecho a réplica en Panamá, en medio de cuestionamientos por su posible impacto en la libertad de expresión.

El diputado de la coalición Vamos, Jorge Bloise, anunció el pasado viernes que solicitaría este lunes ante el pleno que el proyecto fuera devuelto a primer debate en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales.

El proyecto de ley No. 391, impulsado por el diputado Ernesto Cedeño, plantea que las rectificaciones o respuestas tengan condiciones similares de relevancia, espacio y difusión que la información original publicada.

Aunque sus defensores sostienen que busca proteger la honra y reputación de los ciudadanos, el proyecto ha generado preocupación en gremios periodísticos y sectores empresariales, que advierten sobre posibles afectaciones a la autonomía editorial de los medios.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) expresó su profunda preocupación por el proyecto, al considerar que atentaba contra la libertad de expresión. El gremio señaló que la propuesta legislativa introduce condiciones sobre contenido, espacio y tiempo en los medios, lo que, a su juicio, afecta directamente la libertad editorial y abre la puerta a posibles injerencias en las decisiones informativas.