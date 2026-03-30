Delcy Rodríguez remueve a Walter Gavidia de corporación social

La presidenta encargada de Venezuela, <b><a href="/tag/-/meta/delcy-rodriguez">Delcy Rodríguez</a></b>, anunció la destitución de <b>Walter Gavidia</b>, exesposo de <b>Cilia Flores</b>, de la presidencia de la <b>Corporación Juntos Todo Es Posible, S.A.</b>, en medio de un cambio en la dirección de esta instancia orientada a la atención social.El anuncio fue realizado a través de redes sociales, donde <b>Rodríguez</b> comunicó la designación de un nuevo titular para la organización. <i>'Como nuevo presidente de la Corporación Juntos Todo es Posible he designado al VA. Aníbal Coronado, con la firme convicción de que su compromiso y experiencia fortalecerán el trabajo en nuestras comunidades'</i>, expresó.En el mismo mensaje, la funcionaria subrayó que la corporación continuará con su misión de atender necesidades sociales en el país. <i>'Esta instancia seguirá siendo una herramienta para atender de manera directa las necesidades de los venezolan@s y garantizar soluciones concretas'</i>, afirmó.Rodríguez también agradeció la gestión de<b> Gavidia</b> al frente de la institución.<i> 'Agradecemos a Walter Gavidia por su entrega y dedicación en el cumplimiento de esta importante labor'</i>, señaló.