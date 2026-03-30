Delcy Rodríguez remueve a Walter Gavidia de corporación social

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la destitución de Walter Gavidia, exesposo de Cilia Flores, de la presidencia de la Corporación Juntos Todo Es Posible, S.A., en medio de un cambio en la dirección de esta instancia orientada a la atención social.

El anuncio fue realizado a través de redes sociales, donde Rodríguez comunicó la designación de un nuevo titular para la organización. “Como nuevo presidente de la Corporación Juntos Todo es Posible he designado al VA. Aníbal Coronado, con la firme convicción de que su compromiso y experiencia fortalecerán el trabajo en nuestras comunidades”, expresó.

En el mismo mensaje, la funcionaria subrayó que la corporación continuará con su misión de atender necesidades sociales en el país. “Esta instancia seguirá siendo una herramienta para atender de manera directa las necesidades de los venezolan@s y garantizar soluciones concretas”, afirmó.

Rodríguez también agradeció la gestión de Gavidia al frente de la institución. “Agradecemos a Walter Gavidia por su entrega y dedicación en el cumplimiento de esta importante labor”, señaló.