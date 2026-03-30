Las 5 claves que marcaron Panamá y el mundo este lunes 30 de marzo

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada por una serie de hechos relevantes en materia política, social e internacional.

-La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional recomendó al pleno la ratificación de Isidro Carbonell como director de la Lotería Nacional de Beneficencia, paso clave dentro del proceso de designación.

-Una falla técnica en la plataforma de acceso impidió el abordaje del USS Nimitz durante su estadía en aguas panameñas, lo que obligó a cancelar el ingreso de delegaciones de prensa y visitantes que tenían previsto recorrer la embarcación.

-La Alcaldía de Panamá recibió el primer lote de placas vehiculares correspondientes al quinquenio 2026-2030, dando inicio al proceso de distribución a nivel nacional, luego de varios meses de retrasos en su fabricación.

-El proyecto de ley 19, que propone horarios extendidos en centros de salud, avanzó al tercer debate, acercándose a su posible aprobación.

-El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, celebró a las afueras del Parlamento israelí (Knéset) la aprobación de una polémica ley que establece la pena de muerte por ahorcamiento para palestinos condenados por ataques letales considerados como actos de terrorismo.