Leblanc defiende su gestión y busca seguir frente a la Defensoría

El actual defensor del Pueblo, <b><a href="/tag/-/meta/eduardo-leblanc-gonzalez">Eduardo Leblanc</a></b>, respondió este lunes 30 de marzo a preguntas de los diputados de la <b>Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales</b> de la <b>Asamblea Nacional</b> como aspirante a reelegirse en el cargo.Leblanc destacó que es una figura independiente, que fue electo en el último período con<b> más de 50 votos</b>, tanto de gobierno como de oposición y que no milita, ni ha militado en el entonces oficialista <b><a href="/tag/-/meta/prd-partido-revolucionario-democratico">Partido Revolucionario Democrático</a></b>.Ante una pregunta del diputado <b><a href="/tag/-/meta/jose-perez-barboni">José Pérez Barboni</a></b> sobre el caso de un vehículo de la Defensoría presuntamente utilizado para <b>actividades relacionadas con el narcotráfico</b>, Leblanc manifestó que se ha seguido con el proceso legal correspondiente y que la persona se mantiene detenida en manos de las autoridades pertinentes.