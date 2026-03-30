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Leblanc defiende su gestión y busca seguir frente a la Defensoría

Eduardo Leblanc González, actual defensor del pueblo ante la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional.
Eduardo Leblanc González, actual defensor del pueblo ante la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional. Adolfo Berrios Riaño | La Estrella de Panamá
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 30/03/2026 18:42
Eduardo Leblanc responde a diputados sobre casos críticos y destaca el regreso de la calificación “A” de la ONU para la Defensoría del Pueblo

El actual defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, respondió este lunes 30 de marzo a preguntas de los diputados de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional como aspirante a reelegirse en el cargo.

Leblanc destacó que es una figura independiente, que fue electo en el último período con más de 50 votos, tanto de gobierno como de oposición y que no milita, ni ha militado en el entonces oficialista Partido Revolucionario Democrático.

Ante una pregunta del diputado José Pérez Barboni sobre el caso de un vehículo de la Defensoría presuntamente utilizado para actividades relacionadas con el narcotráfico, Leblanc manifestó que se ha seguido con el proceso legal correspondiente y que la persona se mantiene detenida en manos de las autoridades pertinentes.

El diputado Roberto Zúñiga le preguntó sobre la reelección. Leblanc destacó que la propuesta nace del Examen Periódico Universal ante Naciones Unidas y el Comité del Niño.

“Esto no es un tema de Eduardo Leblanc, es un tema de continuidad de un trabajo de una institución que estaba muy golpeada. Nadie nos contestaba, no teníamos credibilidad”, detalló el actual defensor.

Apuntó también que Naciones Unidas devolvió la calificación “A” a la institución luego de varios años. Y también recordó el trabajo realizado durante las manifestaciones masivas de 2023. “Si hubiéramos respondido al gobierno, no hubiéramos emitido el informe que hicimos”, concluyó.

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