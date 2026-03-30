Leblanc defiende su gestión y busca seguir frente a la Defensoría

El actual defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, respondió este lunes 30 de marzo a preguntas de los diputados de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional como aspirante a reelegirse en el cargo.

Leblanc destacó que es una figura independiente, que fue electo en el último período con más de 50 votos, tanto de gobierno como de oposición y que no milita, ni ha militado en el entonces oficialista Partido Revolucionario Democrático.

Ante una pregunta del diputado José Pérez Barboni sobre el caso de un vehículo de la Defensoría presuntamente utilizado para actividades relacionadas con el narcotráfico, Leblanc manifestó que se ha seguido con el proceso legal correspondiente y que la persona se mantiene detenida en manos de las autoridades pertinentes.